Тема старенькая, 4-летняя но я вчера столкнулся с этой же проблемой. Тоесть явно портфельное моделирование в тестере все еще не сделано? В связи с этим 2 вопроса:
1. Планов добавить это в ближайшем будущем есть? (MT4)
2. В MT5 ситуация такая же или там работает?
..имеется ввиду портфельная тоговля в тестере или хотя бы MarketInfo (или ее MT5-еквивалент)?
1. Нету
2. Там - работает
Могу пригласить в ветку по тестировании бета-версии новых билнов. Сейчас удобный момент поднять тему и потрясти разработчиков. Платформа активно дорабатывается, может быть и сделают. Только не переусердствуйте с требованиями - люди плохо переносят излишнее эмоциональное давление, могут и упереться из эмоциональных соображений. Конструктивно и разумно аргументируйте и, вполне возможно, будет вам/нам щастье.
Рекомендую даже не пытаться сподвигнуть на мультивалютный тестер. Пока что даже слушать не будут. А вот навести порядок с вычислением всех MarketInfo-данных в тестере хотя бы для текущего символа тестирования - это гораздо более реальная задача, с неё рекомендую и начать. // Из данных для текущего символа выводятся данные и для других. Только самостоятельно придётся прописать.
Резюме, чтобы закрыть тему:
1. Портфельного моделирования в тестере MT4, очевидно, можно не ждать.
2. Никаких МТ5, по крайней мере, для меня точно. Лично я этот продукт не выношу так же остро, как ООП.
3. Ну что же, раз разрабы принципиально не хотят развивать МТ4, обойдёмся и без них, своими силами.
Итак, нам необходимы правильные "моментальные котировки" только в тестере, при торговле функция MarketInfo с параметром MODE_TICKVALUE выдаёт правильные значения и ими можно пользоваться напрямую, не прибегая к "костылям". Поэтому вызовы всех нижеприведённых функций надо обусловить чем-нибудь типа:
Для каждой кросс-пары XXX/YYY базовыми являются две: XXX/USD (USD/XXX) - для расчёта залога открываемых позиций (здесь и далее рассматриваю USD в качестве валюты депозита) и YYY/USD (USD/YYY) - для расчёта результатов закрываемых позиций. Наоборот бывает редко, но даже если Вы имеете дело с таким исключением, - не проблема поменять местами расчёты. Перед началом тестирования вся минутная история из архива котировок и свежие графиковые котировки со всех предшествующих рабочиму таймфреймов должны быть закачаны и пересчитаны для всех трёх пар: рабочей и двух родительских. Чем меньше будет "дыр" в истории, тем точнее будут результаты тестирования.
Функция взятия текущей котировки по одной из родительских пар будет может выглядеть примерно так (для кроссов, составленных из комбинаций 8 основных валют):Примечание: крайне не рекомендую брать значение TimeCurrent() непосредственно в функции, следует именно передавать его из OnTick(). Это связано с тем, что, когда поток котировок в терминал очень редок (во время мёртвых флэтянок или в ночные часы), советник может ловить тайм-ауты, т.к. запрос на время последней котировки придёт не от OnTick() (которая "должна" принимать тики), а от пользовательской функции. При этом в журнал будет выведено что-то типа:
Я в своё время поистине вывихнул мозги, пытаясь понять причину этих зависаний.
Функция расчёта значения результата как открытой, так и закрытой позиции может выглядеть примерно так:
Если Вы решили подсчитывать выполнять портфельное моделирование самостоятельно по правильным ценам, Вы должны сохранять правильный баланс счёта в отдельной переменной и по окончании тестирования выводить это значение либо записью его в журнал эксперта, либо, что намного удобнее и нагляднее, функцией OnTester() сразу в окно с результатами оптимизации.
Вы меня немного удивили, я торгую не у этого брокера, а в Альпари, но вроде как контора Раннева считается чуть ли не "образцово-показательной". Хотя, возможно, это тонкий PR самого отца-основателя. Так или иначе, здесь это просто в качестве иллюстрации, я заскринил ошибку, обсуждавшуюся здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/365109.
Я, собственно, хотел дополнить свой предыдущий пост ещё и функцией правильного подсчёта залога/свободных средств при торговле кроссами:
Примечания:
1. Глобальная переменная Balance хранит правильное нарастающее значение баланса счёта, подсчитанное методом, приведённым выше.
2. В данном случае я немного "смалодушничал", не рассчитав правильное значение залога самостоятельно, а просто пересчитав выдаваемое тестером неправильное значение "из будущего" по курсу на "оптимизационный момент". Сделал это ради универсальности, т.к. у разных брокеров могут быть свои нюансы расчёта залога плюс надо ещё учитывать возможные локированные и встречные позиции, там тоже кто так считает перекрытые залоги, кто сяк... всё это учесть нереально. То же самое касается свопов и комиссий из функции CrossTrueResult. Да и в точности восстановить свопы в том виде, в котором они были на "оптимизационный момент", не получится, т.к. история свопов нигде не хранится, в отличие от тиковой истории. Да и сам размер свопов, думаю, вследствие своей малости (если только Вы не держите позиции неделями), особого влияния на торговлю не оказывает. Поэтому со свопами лично я не заморачиваюсь, принимая их, как есть. Их также можно пересчитать по курсу на нужный момент. Если Вы уверены, что знаете, как в точности Ваш брокер считает всё перечисленное, можете вместо AccountMargin() подставить формулу расчёта залога для своего случая - в общем виде её не проблема найти в Интернете.
Вы меня немного удивили,
