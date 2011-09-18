ДЦ об МТ5 - страница 2
Поступили новости от VTB24:
Через неделю можно ждать РЕАЛА от VTB24 на MT5.
ВТБ - не панацея можно и через Альфа банк на их дочке альфафорекс - мт5 в реале осваивать, счет от 2000, шаг 0,1.
Радоваться особо нечему. Автоторговли не будет.
Почему не будет автоторговли?
Ну, об этом их надо спросить, наверное :)
А понял, сорри. Сейчас.
http://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=9832&MID=201188#message201188» onclick=
Там у них фигово копируются ярлыки страниц, так что см. стр.12, первые два сообщения сверху.
Кроме того, из самого объявления видно, что про возможность автотрейдинга умалчивается. Казалось бы, зачем :)
Они там третий год боятся, что их кто-то засудит :D
Гыы ..
"Авто-торговля работать не будет. Дилерам скальперы-роботы неинтересны, у нас каждая сделка в ЦБ идет, и там много ручной работы будет, если количество сделок будет слишком большим."
Да это только малая часть приколов, которые я у них за 4 года высмотрел :)