Поступили новости от VTB24:

 

 

 Через неделю можно ждать РЕАЛА от VTB24 на MT5. 

 
ВТБ - не панацея можно и через Альфа банк на их дочке альфафорекс - мт5 в реале осваивать, счет от 2000, шаг 0,1.
 
Радоваться особо нечему. Автоторговли не будет.
 
ВТБ - не панацея можно и через Альфа банк на их дочке альфафорекс - мт5 в реале осваивать, счет от 2000, шаг 0,1.
ВТБ24 - это российский банк, непосредственно представляющий свои услуги на форекс. А альфафорекс - забугорный ДЦ.
 
Радоваться особо нечему. Автоторговли не будет.
Почему не будет автоторговли?
 
Почему не будет автоторговли?
Ну, об этом их надо спросить, наверное :)
 
Ну, об этом их надо спросить, наверное :)
Либо дайте ссылку на источник информации от запрете автоторговли или обьясните подробнее
 

А понял, сорри. Сейчас.

http://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=9832&MID=201188#message201188» onclick=

Там у них фигово копируются ярлыки страниц, так что см. стр.12, первые два сообщения сверху. 

Кроме того, из самого объявления видно, что про возможность автотрейдинга умалчивается. Казалось бы, зачем :)  

Они там третий год боятся, что их кто-то засудит :D 

Да че-та тупняк какой-то, сам удивляюсь. То ли регламент не могут дописать, то ли дилеры не могут дотестировать до конца и дать добро. Говорят, руководство поставило дэдлайн до 15 августа...
 
Гыы ..

"Авто-торговля работать не будет. Дилерам скальперы-роботы неинтересны, у нас каждая сделка в ЦБ идет, и там много ручной работы будет, если количество сделок будет слишком большим." 

 

Да это только малая часть приколов, которые я у них за 4 года высмотрел :)

