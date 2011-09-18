ДЦ об МТ5
МК.
Хотя бы скажите, когда раздадите компаниям "ознакомительные версии".
Ды не третировать последние вопросами когда?
Не знаю где задать вопрос по терминалу:
На демо. Связь есть, ордер открыл, прибыль постоянно обновляется. А на всех графиках данные за пятницу и ни минутой больше.
Что за дела?
Добавлю.
Параллельно открыт МТ4. Там всё нормально.
Нефтепромбанк высказал такое мнение:
"...интеграция MetaTrader 5 с нашей торговой системой, оценивается ими (специалистами банка), как реально возможная. Более точное заключение по MetaTrader 5 будет возможно после выпуска полнофункциональной версии от компании MetaQuotes (на данный момент доступна версия только с ограниченным функционалом)".
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3548&view=findpost&p=662309
Соответственно, вопрос: когда планируется выпуск "полнофункциональной версии" МТ5?
Lunatic, Ваши вопросы можно задать здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/1111
Наверное к концу чемпионата вполне реальный срок...
Отличные новости...
А то половина пользователей гулянки устроят на пол года :)
Ну а по сути - будем ждать затаив дыхание.
Интересно они будут предоставлять услуги от основной компании, или какой-нибудь левой дочерней?
Ух-ты, не вздумайте такие новости выкладывать!
От осноной, по текущим условиям. Как я понял из обсуждений на том форуме.
Т.е минимальная сделка = 1 лот, шаг = 1 лот...
Стало интересно, VTB24 даст возможность работать с МТ5?
Вопрос:
Скоро выйдет торговая платформа MetaTrader5, возможно ли будет работать на
этой платформе наравне с платформой "OnlineBroker" на Вашей площадке
форекса?
Ответ:
Здравствуйте!
По результатам тестирования, вполне может быть.
Глупостей МТ4 в ней нет во всяком случае.