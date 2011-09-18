ДЦ об МТ5

Стало интересно, VTB24 даст возможность работать с МТ5?

 

Вопрос:
Скоро выйдет торговая платформа MetaTrader5, возможно ли будет работать на
этой платформе наравне с платформой "OnlineBroker" на Вашей площадке
форекса?

 

Ответ:

Здравствуйте!
По результатам тестирования, вполне может быть.
Глупостей МТ4 в ней нет во всяком случае.

 

МК.

Хотя бы скажите, когда раздадите компаниям "ознакомительные версии".

Ды не третировать последние вопросами когда?

 
VTB24 до сих пор вроде как не досталась бэк-офисная часть для тестирования. Дайте им потестить :)
 

Не знаю где задать вопрос по терминалу:

На демо. Связь есть, ордер открыл, прибыль постоянно обновляется. А на всех графиках данные за пятницу и ни минутой больше.  

Что за дела?

 
Lunatic:

Добавлю.

Параллельно открыт МТ4. Там всё нормально. 

 

Нефтепромбанк высказал такое мнение:

"...интеграция MetaTrader 5 с нашей торговой системой, оценивается ими (специалистами банка), как реально возможная. Более точное заключение по MetaTrader 5 будет возможно после выпуска полнофункциональной версии от компании MetaQuotes (на данный момент доступна версия только с ограниченным функционалом)".

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3548&view=findpost&p=662309 

Соответственно, вопрос: когда планируется выпуск "полнофункциональной версии" МТ5?

 

Lunatic, Ваши вопросы можно задать здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/1111 

[Удален]  
Yedelkin:

Наверное к концу чемпионата вполне реальный срок...
 
Interesting:
Наверное к концу чемпионата вполне реальный срок...
М-дя... Как всё долго длится.
 
DDFedor:

Отличные новости...


Ух-ты, не вздумайте такие новости выкладывать!

А то половина пользователей гулянки устроят на пол года :)

Ну а по сути - будем ждать затаив дыхание.
Интересно они будут предоставлять услуги от основной компании, или какой-нибудь левой дочерней?

[Удален]  
mrProF:
Ух-ты, не вздумайте такие новости выкладывать!

А то половина пользователей гулянки устроят на пол года :)

Ну а по сути - будем ждать затаив дыхание.
Интересно они будут предоставлять услуги от основной компании, или какой-нибудь левой дочерней?

От осноной, по текущим условиям. Как я понял из обсуждений на том форуме.

Т.е минимальная сделка = 1 лот, шаг = 1 лот...

