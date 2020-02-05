Инструкция новичку - страница 7

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Пользователь не имеет статуса "Продавец".

https://www.mql5.com/ru/articles/591

 Зайти в свой Профиль, открыть вкладку "Продавец" и зарегистрироваться в качестве продавца, заполнив все данные в регистрационной анкете.

https://www.mql5.com/ru/users/zlaya_budka/seller 

Не удается найти веб-страницу
 HTTP 404



что то тут странно)))  нет продавца потомучто нужно им быть чтобы им стать. шутка юмора за весь госдолгсша прям. моно написать что не таг? ато  я прям невникаю



зы снова вижу старую шутку от компа-память не может быть реад и окно схлопываеться. вот так ЗОГ со мной боролся лет 15 назад... всё нкак ничего не мог на ОК-ах запостить теперь тут.


ест там кнопка Главная а вот кнопки Регистрация чёто нема.

Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Хотите раздавать свои торговые сигналы и получать за это деньги? Зарегистрируйтесь на сайте MQL5.com в статусе продавца, укажите свой торговый счет, и вы сможете предложить трейдерам подписку на ваши сигналы. Однако имейте в виду: для одного торгового счета можно создать только один сигнал. К вашим услугам весь многомиллионный рынок...
 
Zlaya_budka:
https://www.mql5.com/ru/articles/591

 Зайти в свой Профиль, открыть вкладку "Продавец" и зарегистрироваться в качестве продавца, заполнив все данные в регистрационной анкете.

https://www.mql5.com/ru/users/zlaya_budka/seller 


  

проблемма црувот такая беда/проблема мирового правительства=)

1234567
Новый комментарий