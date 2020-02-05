Инструкция новичку - страница 7
Пользователь не имеет статуса "Продавец".
Зайти в свой Профиль, открыть вкладку "Продавец" и зарегистрироваться в качестве продавца, заполнив все данные в регистрационной анкете.
https://www.mql5.com/ru/users/zlaya_budka/seller
Не удается найти веб-страницу
что то тут странно))) нет продавца потомучто нужно им быть чтобы им стать. шутка юмора за весь госдолгсша прям. моно написать что не таг? ато я прям невникаю
зы снова вижу старую шутку от компа-память не может быть реад и окно схлопываеться. вот так ЗОГ со мной боролся лет 15 назад... всё нкак ничего не мог на ОК-ах запостить теперь тут.
ест там кнопка Главная а вот кнопки Регистрация чёто нема.
https://www.mql5.com/ru/articles/591
вот такая беда/проблема мирового правительства=)