Создание таймфрейма вручную? - страница 3
Я-то думал, Вы торговую платформу создаёте/развиваете, а Вы, оказывается, в Microsoft играете, - рынок захватываете, да терминал под домохозяек "затачиваете".
Теперь становится понятна такая, на первый взгляд, странная реакция на обратную связь от пользователей терминала, которых Вы в своих целях просто используете.
Вы можете и дальше самообманываться, но мы мы действительно занимаемся коммерческой разработкой софта, выпускаем максимально простой/удобный "терминал для домохозяек" и работаем в условиях конкуренции.
Конструктивную обратную связь мы используем с 2001 года, как запустили свой первый форум. Сейчас кроме форумов мы предоставляем прямой доступ трейдерам в наш Сервисдеск, где любой может поставить тикет с проблемой и обсудить вопросы напрямую с разработчиками.
Для примера статистика нашего сервисдеска по проекту MetaTrader 5, построенного на системе TeamWox. Синий столбик показывает заявки (крешы, баги, пожелания) от внешних пользователей, а красный - тикеты, созданные внутри компании:
Кому какой период не нужен, - не Вам решать, ведь верно?
Ренат интересный вопрос назрел, много было притензий к возможности загрузки сторонних котировок в MT4? если нет то почему нельзя сделать это в MT5?
Нам решать, ибо обеспечивать и отвечать за этот самый период будем мы.
Если я и самообманываюсь, то - с Ваших слов, ведь это Вы упомянули о захвате рынка. И разработка продуктов, не связанных с финансовыми рынками, вроде системы автоматизации бизнеса TeamWox, это, ко всему прочему, - диверсификация Вашего бизнеса. Включая случай, если у MT5 вдруг что-то не заладится с захватом рынка, как у Microsoft'а не заладилось с Windows Vista.
Что касается Сервисдеска, то Bug Tracking системы, в том числе и публичные, существуют уже достаточно давно, поэтому запуск подобной системы как серьёзное достижение MetaQuotes не выглядит.
Подчеркну: Вам решать, какие периоды будут в MT5 и прочих Ваших продуктах, но НЕ Вам решать, какие периоды нужны трейдеру. Или Вы не видите разницы?
Вы можете не реализовывать то, что нужно трейдеру, но это не значит, что Вы решили, что ему нужно. Вы всего лишь решили, что будет в Вашей торговой платформе.
Разумные и сильные идеи, которые Вы вложили в линейку MT4/5, и которые нигде больше не встречались, будут востребованы рынком. Однако это не значит, что именно Вы как компания MetaQuotes будете автором тех решений, которые будут в дальнейшем доминировать на рынке, и в которых будут реализованы в том числе и эти идеи. Особенно, если будете так лихо и безапелляционно решать за трейдеров, что им нужно, а что нет.
Опять обманываюсь? Время покажет.
Все верно написано. Проблема как раз в том что трейдер сам должен решать что ему нужно. И поэтому я приводил примеры той же Омеги, где авторам ПО неважно какой период и как будет использовать пользователь. Есть котировки. Есть "стандартные фреймы", и есть поля для указания множителя и одного из стандартных фреймов. Этого функционала я и ожидал от МТ5. Однако как мы видим существует некая псевдо гарантия качества от MetaQuotes которая не позволяет им предоставить эту ЛОГИЧНУЮ возможность, при том что много трейдеров используют нестандартные фреймы начиная с МТ4, придумывая решения через известное место. И единственные проблемы которые они испытывают при работе с кастом-фреймами - это не проблемы "плаваний" про которые писал Ренат, а проблемы того насколько извращенно приходится все это реализовывать.
работаю с QUIK. Там тоже нет пользовательского ТФ (к счастью устраивает имеющийся набор), но есть возможность экспорта котировок в строронние программы. Это может быть выход.
Кстати разработчики КВИКа на вопрос "а почему у вас нет того-то, того-то?", как правило, отвечают, но у вас (трейдера) есть возможность экспорта котировок в специализированные программы тех. анализа.
А придумали уже чего для работы с таймфреймами которых нет в МТ5, чего то мне понадобились Н30.....
Причем в минутках есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
А в часах только 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12
А от какого начала Вы бы строили H30?