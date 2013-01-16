Создание таймфрейма вручную?
Есть написать свой индикатор который будет собирать свечи из минуток как тебе нужно.
А я вот надеялся что будет ренко. крестики нолики...
А я вот надеялся что будет ренко. крестики нолики...
На данный момент ситуация с кастом фреймами гораздо хуже чем в МТ4.
В МТ4 есть возможность создавать и обновлять в реал тайме при помощи советника какие угодно чарты,
на них можно вешать практически любые индикаторы и советники.
В МТ5 пока нет даже возможность открыть автономный график.
Естественно можно создавать необходимые чарты внутри кода, вычислять по ним все необходимое и даже торговать, но это как то "первобытно".
Надеюсь все это относиться только к Бете, и в релизе будет больше возможностей в данном направлении.
P.S. Как я обрадовался увидев возможность отрисовки свечей и баров, но радовался не долго (.
Не иметь возможности задавать ширину (время начала и конца свечи) делает их узко используемыми.
Все верно на счет МТ4 и автономных графиков... Давно уже пора понять что возможность собирать фреймы вручную из минуток такие какие надо - это должно быть само собой. Почему Метасы продолжают парить мозги бредовыми Н4 Н6 итд непонятно, если достаточно ПРОСТО СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ФРЕЙМ ИЗ МИНУТОК. И никакие остальные фреймы не нужны.
А щас получаеца "мы на минутки перешли, теперь вся хистори в минутках, все(!) строица из минуток итд". А что с этого толку, если строить мы не можем? Такое впечатление что эти "минутки" созданы не для трейдеров а для тестера и подгонщиков. Ведь теперь тестер будет работать гораздо лучше. А то что трейдерам нужна возможность собирать фрейм руками - так это наплевать.
П.С. По сабжу я фигею в Омеге и в Амиброкере начиная с САМЫХ(!) первых версий ВСЕГДА(!) была возможность указать вручную какой фрейм нужен либо в минутках либо в тиках. Почему Метасы продолжают мучить всех своим бредовым "набором фреймов" для меня остается загадкой.
Т.е метасы опять наобещали одно а сделали другое? Никаких кастом фреймов кроме очередного набора того же бреда что был и в МТ4 - не будет? Получается все громкие слова метасов на счет кастом-фреймов и минуток из которых "можно делать чо угодно" (тм) оказались лишь фейком?
Следите за своей речью, пожалуйста. Еще один такой выпад и будет бан.
Никаких громких слов не было:
- мы не обещали кастомных периодов
- мы не обещали ни ренко ни крестиков (а наоборот всегда говорили, что не будем их делать)
Мое мнение, что нужно дать только возможность, как это сделано в МТ4.
Если в МТ5 будет возможность открывать автономные графики, то больше ничего не надо.
Все остальное делается достаточно просто и надежно работает.
Ренат, автономные графики будут? Или какой то аналог их?
Набор из 10 фреймов это по Вашему многоходовая хотелка с оценкой 5 и кучей шагов дальше? Чего ждать в МТ6? 15 фреймов вместо 10? Мой вопрос как раз и заключался в том чтобы раз и навсегда решить проблему таймфреймов добавив возможность создавать любой нужный на основе данных минуток или тиков. Насколько я понимаю это обалденно удобная возможность для многих и на все ваше будущие версии. Про какую многоходовку с наличием фиксированного количества фреймов Вы говорите - я не могу понять.
Какой выпад Вам не понравился? В каком месте я написал что либо, задевающее Вас лично или MetaQuotes? Написанное выше верно все до единого слова, при этом никаких оскорблений нет. Мои рассуждения на предмет отсутсвия кастом-фреймов в чем Вас не устраивают? В каком месте критика НЕ консткрутивна? Если это так - я извинюсь, потому что уважаю Ваш труд и Вашу платформу. Но в данном случае - никаких внятных обяснений от Вас кроме того что "есть причина" я не получил. У всего мира причин нет, а у Вас есть. Чтож пусть так.
Больше всего ожидал в МТ5 возможность создать полностью кастомный таймфрейм. В итоге вижу просто расширенный набор :( Есть ли какая-нибудь возможность например создать график с периодом в 288 минут?
Если вопрос уже обсуждался - сорри, подкиньте плиз ссылку.
Спасибо.