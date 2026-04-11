Пожелания к MQL5 - страница 132
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В IDE MQL5 на мой взгляд очень не хватает фичи VBA - поля со списком функций, процедур, обработчиков и классов, использующихся в модуле. Во первых всегда можно быстро увидеть все процедуры модуля. Во вторых быстро переместиться к любой выбранной процедуре.
Благодарю за внимание
В IDE MQL5 на мой взгляд очень не хватает фичи VBA - поля со списком функций, процедур, обработчиков и классов, использующихся в модуле. Во первых всегда можно быстро увидеть все процедуры модуля. Во вторых быстро переместиться к любой выбранной процедуре.
Благодарю за внимание
Это?