Пожелания к MQL5 - страница 132

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В IDE MQL5 на мой взгляд очень не хватает фичи VBA - поля со списком функций, процедур, обработчиков и классов, использующихся в модуле. Во первых всегда можно быстро увидеть все процедуры модуля. Во вторых быстро переместиться к любой выбранной процедуре. 

Благодарю за внимание  

 
OlEf70 #:

В IDE MQL5 на мой взгляд очень не хватает фичи VBA - поля со списком функций, процедур, обработчиков и классов, использующихся в модуле. Во первых всегда можно быстро увидеть все процедуры модуля. Во вторых быстро переместиться к любой выбранной процедуре. 

Благодарю за внимание  

Это?


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