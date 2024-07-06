А такой рисунок видели? - страница 153
Танки идут ромбами
Клас! Что-то космическое! )
Впрочем, для меня ЕВА и раньше была ... "космосом" )))
Просто Кандинский какой-то! Малевич отдыхает! Кстати, очень полезные рисунки для девушек. По ним можно попробовать выкроить и сшить футуристическую юбочку.
Привожу свою "выкройку". Тоже недавно где-то нашёл. Кстати, это анализ по "кабелю". Может быть, кто-нибудь теперь сможет понять, есть ли жизнь после Брексита?
Собственный индюк
Забавно, что столько людей заняты пустыми делами по типу цифр.
Вот еще.