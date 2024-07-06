А такой рисунок видели? - страница 153

 Танки идут ромбами

Файлы:
trianglesblinesjfibo.mq4  8 kb
RickD:

Клас! Что-то космическое! )

Впрочем, для меня ЕВА и раньше была ... "космосом" )))

Просто Кандинский какой-то! Малевич отдыхает! Кстати, очень полезные рисунки для девушек. По ним можно попробовать выкроить и сшить футуристическую юбочку.

Привожу свою "выкройку". Тоже недавно где-то нашёл. Кстати, это анализ по "кабелю". Может быть, кто-нибудь теперь сможет понять, есть ли жизнь после Брексита?


 

Собственный индюк

Забавно, что столько людей заняты пустыми делами по типу цифр. 
 
VBCVBCV:
Забавно, что столько людей заняты пустыми делами по типу цифр. 

Вот еще.

 

 

 
 
       Парабола!!!
 
 
ruslan:
скрытая реклама сигнала?
