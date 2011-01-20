У Альпари появился стакан котировок

Новый комментарий
 
Так то.
 

Начинаем писать историю стакана? :)

[Удален]  
HideYourRichess писал(а)  :
Так то.

Дык давно появился, я еще с 7 чтсла прошу и тут его организовать (если мона). А в ответ тишина...

Ну раз разработчики не отслеживают изменения в заявке придется тут повториться:

Я что-то в толк не возьму, почему BOOK_TYPE_BUY = 0, а не 1?


PS

Хорошо, что еще опыт позволил быстро сообразить где собака убита... :)

Давно говорю, что в справке нужно и числовые коды опубликовывать, тогда всем проще будет.

[Удален]  
lea:

Начинаем писать историю стакана? :)

Есть идеи? Готов поучаствовать...
 
Мы тоже на своем демо-сервере включили трансляцию стаканов на ряде символов. Данные берутся с демо-сервера Альпари.


 
огласите источник данных пожалуйста
 
CoreWinTT:
огласите источник данных пожалуйста
Currenex.
 

Написал эксперта для записи истории стакана. Запись работает, нужно будет проверить чтение из сформированных файлов.

При деинициализации эксперта терминал обнаруживает утечку памяти: "2010.05.19 15:37:42 BookWriter (EURUSD,M1) 16 bytes of leaked memory".

p.s. моя первая программа на mql5 \o/

Файлы:
bookwriter.mq5  2 kb
[Удален]  
Renat:
Мы тоже на своем демо-сервере включили трансляцию стаканов на ряде символов. Данные берутся с демо-сервера Альпари.


Наконец стакан появился, теперь можно и выпить...
 
lea:
При деинициализации эксперта терминал обнаруживает утечку памяти: "2010.05.19 15:37:42 BookWriter (EURUSD,M1) 16 bytes of leaked memory".
Спасибо, воспроизвели утечку и обязательно исправим.
[Удален]  
lea:

Написал эксперта для записи истории стакана. Запись работает, нужно будет проверить чтение из сформированных файлов.

При деинициализации эксперта терминал обнаруживает утечку памяти: "2010.05.19 15:37:42 BookWriter (EURUSD,M1) 16 bytes of leaked memory".

p.s. моя первая программа на mql5 \o/


Думаю что будет правильней создать переменную в которую записывать результат от MarketBookAdd, вынести эту переменную в общий модуль и в зависимости от ее значения вызывать и MarketBookRelease.

Кроме того, может стоить увязать и инициализацию с MarketBookAdd?


PS

Не совсем понял вот этот код string filenameChecked = filename; (зачем лишние действия делать. Или не лишние)?...

Имя файла предлагаю генерировать по символу и текущей дате (дата и время), это в том случае если не указано точное наименование...

12
Новый комментарий