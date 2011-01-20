У Альпари появился стакан котировок
Начинаем писать историю стакана? :)
Так то.
Дык давно появился, я еще с 7 чтсла прошу и тут его организовать (если мона). А в ответ тишина...
Ну раз разработчики не отслеживают изменения в заявке придется тут повториться:
Я что-то в толк не возьму, почему BOOK_TYPE_BUY = 0, а не 1?
PS
Хорошо, что еще опыт позволил быстро сообразить где собака убита... :)
Давно говорю, что в справке нужно и числовые коды опубликовывать, тогда всем проще будет.
Начинаем писать историю стакана? :)
огласите источник данных пожалуйста
Написал эксперта для записи истории стакана. Запись работает, нужно будет проверить чтение из сформированных файлов.
При деинициализации эксперта терминал обнаруживает утечку памяти: "2010.05.19 15:37:42 BookWriter (EURUSD,M1) 16 bytes of leaked memory".
p.s. моя первая программа на mql5 \o/
Мы тоже на своем демо-сервере включили трансляцию стаканов на ряде символов. Данные берутся с демо-сервера Альпари.
Написал эксперта для записи истории стакана. Запись работает, нужно будет проверить чтение из сформированных файлов.
При деинициализации эксперта терминал обнаруживает утечку памяти: "2010.05.19 15:37:42 BookWriter (EURUSD,M1) 16 bytes of leaked memory".
p.s. моя первая программа на mql5 \o/
Думаю что будет правильней создать переменную в которую записывать результат от MarketBookAdd, вынести эту переменную в общий модуль и в зависимости от ее значения вызывать и MarketBookRelease.
Кроме того, может стоить увязать и инициализацию с MarketBookAdd?
PS
Не совсем понял вот этот код string filenameChecked = filename; (зачем лишние действия делать. Или не лишние)?...
Имя файла предлагаю генерировать по символу и текущей дате (дата и время), это в том случае если не указано точное наименование...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования