MathRandomT

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomT(

const double nu,

int& error_code

);

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает false. Аналог rt() в R.

bool MathRandomT(

const double nu,

const int data_count,

double& result[]

);

Параметры

nu

[in] Параметр распределения (число степеней свободы).

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out] Количество необходимых данных.

result[]

[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.