Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution tMathRandomT 

MathRandomT

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution t avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomT(
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution t avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rt() dans R.

bool  MathRandomT(
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

nu

[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.