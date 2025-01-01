MathRandomT

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Studentschen t-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomT(

const double nu,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Studentschen t-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rt() in R.

bool MathRandomT(

const double nu,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.