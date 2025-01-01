ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollVOnThumbDragProcess 

OnThumbDragProcess

Виртуальный обработчик события "ThumbDragProcess" (операция перетаскивания) элемента управления CScrollV.

virtual bool  OnThumbDragProcess(
   const int  x,     // координата x
   const int  y      // координата y
   )

Параметры

x

[in] Текущее значение координаты X курсора мыши.

y

[in]  Текущее значение координаты Y курсора мыши.

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "ThumbDragProcess" происходит при перемещении элемента управления.