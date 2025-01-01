Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollVOnThumbDragProcess
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnResize
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
Виртуальный обработчик события "ThumbDragProcess" (операция перетаскивания) элемента управления CScrollV.
virtual bool OnThumbDragProcess(
Параметры
x
[in] Текущее значение координаты X курсора мыши.
y
[in] Текущее значение координаты Y курсора мыши.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.
Примечание
Событие "ThumbDragProcess" происходит при перемещении элемента управления.