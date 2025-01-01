Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScrollVOnThumbDragProcess
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnResize
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess" du contrôle.
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Paramètres
x
[in] Coordonnée X actuelle du curseur de la souris.
y
[in] Coordonnée Y actuelle du curseur de la souris.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.
Note
L'évènement "ThumbDragProcess" est généré lorsque le contrôle de la barre de défilement (l'ascenseur) est déplacé.