OnThumbDragProcess

L'event handler del controllo "ThumbDragProcess" .

virtual bool  OnThumbDragProcess(
   const int  x,     // x coordinate
   const int  y      // y coordinate
   )

Parametri

x

[in] Attuale coordinata X del cursore del mouse.

y

[in] Attuale coordinata Y del cursore del mouse.

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il "ThumbDragProcess" si verifica quando il controllo barra di scorrimento (bottone pollice) viene spostato.