- L1TrendFilterLambdaMax
- L1TrendFilter
L1TrendFilter
Метод расчета L1-тренда для данных вектора. Параметр регуляризации lambda может быть задан как в абсолютных единицах (relative=false), так и в единицах λmax.
Calculations for vector<double> type
|
bool vector::L1TrendFilter(
Calculations for vector<float> type
|
bool vectorf::L1TrendFilter(
Параметры
lambda
[in] Значение параметра регуляризации lambda. Значение lambda должно быть от 0 до 1 при relative=true.
relative
[in] Флаг способа указания параметра регуляризации lambda. Если relative=true, то lambda задается в единицах λmax, иначе будет использовано значение lambda, заданное в абсолютных единицах.
data_result
[out] Вектор с результатом расчета L1-фильтра.
Возвращаемое значение
Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.
Примечание
Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора.