L1TrendFilter

Метод расчета L1-тренда для данных вектора. Параметр регуляризации lambda может быть задан как в абсолютных единицах (relative=false), так и в единицах λmax.

Calculations for vector<double> type

bool vector::L1TrendFilter(

double lambda,

bool relative,

vector& data_result

);

Calculations for vector<float> type

bool vectorf::L1TrendFilter(

float lambda,

bool relative,

vectorf& data_result

);

Параметры

lambda

[in] Значение параметра регуляризации lambda. Значение lambda должно быть от 0 до 1 при relative=true.

relative

[in] Флаг способа указания параметра регуляризации lambda. Если relative=true, то lambda задается в единицах λmax, иначе будет использовано значение lambda, заданное в абсолютных единицах.

data_result

[out] Вектор с результатом расчета L1-фильтра.

Возвращаемое значение

Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.

Примечание

Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора.