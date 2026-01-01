ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASL1 Trend FilterL1TrendFilter 

L1TrendFilter

Метод расчета L1-тренда для данных вектора. Параметр регуляризации lambda может быть задан как в абсолютных единицах (relative=false), так и в единицах λmax.

Calculations for vector<double> type

bool  vector::L1TrendFilter(
   double   lambda,              // значение параметра регуляризации lambda
   bool     relative,            // флаг, указывающий на то, что lambda задана в единицах λmax
   vector&  data_result          // вектор с результатом L1-фильтрации
   );

Calculations for vector<float> type

bool  vectorf::L1TrendFilter(
   float    lambda,              // значение параметра регуляризации lambda
   bool     relative,            // флаг, указывающий на то, что lambda задана в единицах λmax
   vectorf& data_result          // вектор с результатом L1-фильтрации
   );

Параметры

lambda

[in]  Значение параметра регуляризации lambda. Значение lambda должно быть от 0 до 1 при relative=true.

relative

[in]  Флаг способа указания параметра регуляризации lambda. Если relative=true, то lambda задается в единицах λmax, иначе будет использовано значение lambda, заданное в абсолютных единицах.

data_result

[out] Вектор с результатом расчета L1-фильтра.

Возвращаемое значение

Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.

Примечание

Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора.