- L1TrendFilterLambdaMax
- L1TrendFilter
L1TrendFilterLambdaMax
Метод расчета максимального значения параметра регуляризации λmax для данных вектора.
Вычисления для типа vector<double>
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bool vector::L1TrendFilterLambdaMax(
Вычисления для типа vector<float>
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bool vectorf::L1TrendFilterLambdaMax(
Параметры
lambda
[out] Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.
Возвращаемое значение
Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.
Примечание
Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора. Вектор не может иметь менее 3 элементов. Вычисленное значение λmax может быть использовано при вызове метода L1TrendFilter.