L1TrendFilterLambdaMax

Метод расчета максимального значения параметра регуляризации λmax для данных вектора.

Вычисления для типа vector<double>

bool vector::L1TrendFilterLambdaMax(

double lambda

);

Вычисления для типа vector<float>

bool vectorf::L1TrendFilterLambdaMax(

float lambda

);

Параметры

lambda

[out] Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.

Возвращаемое значение

Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.

Примечание

Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора. Вектор не может иметь менее 3 элементов. Вычисленное значение λmax может быть использовано при вызове метода L1TrendFilter.