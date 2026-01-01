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Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASL1 Trend Filter 

L1 Trend Filter

 

Раздел содержит методы для расчета L1-тренда (L1-фильтрации) данных вектора. Этот подход используется для выделения сглаженного тренда во временных рядах с сохранением резких изменений (изломов), что делает его полезным при анализе финансовых и других сигналов.

В разделе представлены функции:

  • L1TrendFilterLambdaMax — вычисляет максимальное значение параметра регуляризации λmax для заданного вектора. Это значение можно использовать как ориентир при выборе параметра λ.
  • L1TrendFilter — выполняет L1-фильтрацию (выделение тренда) с заданным параметром регуляризации λ.

Параметр λ управляет степенью сглаживания:

  • при малых значениях тренд ближе к исходным данным;
  • при больших значениях — становится более сглаженным.

Значение λ можно задавать:

  • в абсолютных единицах;
  • относительно λmax, предварительно рассчитанного с помощью функции L1TrendFilterLambdaMax.

Все методы работают с векторами типов vector<double> и vector<float>, а используемая

Функция

Выполняемое действие

L1TrendFilterLambdaMax

Метод расчета максимального значения параметра регуляризации λmax для данных вектора.

L1TrendFilter

Метод расчета L1-тренда для данных вектора. Параметр регуляризации lambda может быть задан как в абсолютных единицах (relative=false), так и в единицах λmax.