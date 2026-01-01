Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASL1 Trend Filter
L1 Trend Filter
Раздел содержит методы для расчета L1-тренда (L1-фильтрации) данных вектора. Этот подход используется для выделения сглаженного тренда во временных рядах с сохранением резких изменений (изломов), что делает его полезным при анализе финансовых и других сигналов.
В разделе представлены функции:
- L1TrendFilterLambdaMax — вычисляет максимальное значение параметра регуляризации λmax для заданного вектора. Это значение можно использовать как ориентир при выборе параметра λ.
- L1TrendFilter — выполняет L1-фильтрацию (выделение тренда) с заданным параметром регуляризации λ.
Параметр λ управляет степенью сглаживания:
- при малых значениях тренд ближе к исходным данным;
- при больших значениях — становится более сглаженным.
Значение λ можно задавать:
- в абсолютных единицах;
- относительно λmax, предварительно рассчитанного с помощью функции L1TrendFilterLambdaMax.
Все методы работают с векторами типов vector<double> и vector<float>, а используемая
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Функция
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Выполняемое действие
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Метод расчета максимального значения параметра регуляризации λmax для данных вектора.
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Метод расчета L1-тренда для данных вектора. Параметр регуляризации lambda может быть задан как в абсолютных единицах (relative=false), так и в единицах λmax.