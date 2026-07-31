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Consecutive Bars (with history) - MetaTrader 5脚本
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我在论坛里多次看到交易者们热切地寻求一款能够统计连续上涨和下跌K线（柱状图）的指标。 显然，许多交易者正在使用或希望使用该指标。虽然我看到过各种适用于MT4的选项，但MT5的选项似乎较为有限。我找到的连续K线计数指标仅显示当前价格方向下连续K线的数量。因此，我为MT5编写了这个Consecutive_Bars指标。
该指标的主要优势在于，您可以将阈值设置在“假突破”出现频率最高的计数点上——从而将这些假突破从您的交易中过滤掉。 蓝色线表示上涨K线，红色线表示下跌K线。当出现1根与计数方向相反的K线时，两条线将（分别）返回0水平线。
该指标已更新至1.50版，新增了2条移动平均线，分别用于判断价格何时超过连续上涨K线的平均计数，以及何时超过连续下跌K线的平均计数。此版本还修复了指标闪烁问题和栈溢出错误。 移动平均计算会忽略零值。将非上涨K线从连续上涨K线的平均数量中剔除更为合理，下跌K线亦是如此。整体运行效率也得到了提升。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74521
账户级每日亏损守护功能：当您的每日亏损达到可配置的触发阈值时，该功能将平仓所有持仓和挂单，并保持账户持仓为零，直至次日重置。 支持百分比或金额限额设置，可配置重置时间（服务器时间），配备带实时仪表的可拖动视觉面板，以及需点击确认的手动“全部平仓”/“锁仓”按钮。适用于任何经纪商、交易品种、账户规模和货币——支持对冲和净额结算，无需DLL文件。SR Zone Scanner
支持多时间周期支撑位与阻力位区域扫描，附强度评级和即时提醒——M15、H1、H4、D1。
一个教育类MT5面板，它将实时价格垂直映射到四根正在形成的K线内，并汇总显示位置对齐情况、分散程度、K线方向以及剩余时间。EA KCI Embeded Sniper
KCI 嵌入式狙击手是一款专为高精度反转入场而设计的算法交易解决方案。与依赖外部指标（往往存在线程不同步和延迟问题）的传统专家顾问不同，该专家顾问搭载了完全嵌入式的动能压缩指数（KCI）引擎。 通过将 KCI 的完整数学框架——包括速度商、动能位移、能量散布和相速度的计算——直接移植到 EA 的核心逻辑中，我们消除了“异步延迟”。 其结果是一款闪电般迅捷的“狙击”引擎，能够以微秒级精度验证市场耗竭（奇点）和动量极端值（威廉姆斯%R），且仅基于已完成的K线运行，从而确保零重绘性能。