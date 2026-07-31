我在论坛里多次看到交易者们热切地寻求一款能够统计连续上涨和下跌K线（柱状图）的指标。 显然，许多交易者正在使用或希望使用该指标。虽然我看到过各种适用于MT4的选项，但MT5的选项似乎较为有限。我找到的连续K线计数指标仅显示当前价格方向下连续K线的数量。因此，我为MT5编写了这个Consecutive_Bars指标。

该指标的主要优势在于，您可以将阈值设置在“假突破”出现频率最高的计数点上——从而将这些假突破从您的交易中过滤掉。 蓝色线表示上涨K线，红色线表示下跌K线。当出现1根与计数方向相反的K线时，两条线将（分别）返回0水平线。

该指标已更新至1.50版，新增了2条移动平均线，分别用于判断价格何时超过连续上涨K线的平均计数，以及何时超过连续下跌K线的平均计数。此版本还修复了指标闪烁问题和栈溢出错误。 移动平均计算会忽略零值。将非上涨K线从连续上涨K线的平均数量中剔除更为合理，下跌K线亦是如此。整体运行效率也得到了提升。







