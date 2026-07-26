点差计算器的 设计初衷是让交易者了解并关注图表上该货币对的当前点差。这可以避免交易者在点差扩大的情况下入场交易，从而防止不必要的损失。

试想，如果您在点差为50点时入场，且决心将40或50点作为盈利目标。

这意味着你需要赚取90点才能实现盈利，但该工具能帮助交易者避免陷入这种点差过高的陷阱交易！

您可以设定自己进行交易时始终愿意接受的最大点差，超过该数值的情况对您而言就是禁区。

如果点差超过你设定的最大点差阈值，系统会显示红色以引起交易者的注意。

如果当前点差也在交易者在外部参数中设定的最大点差范围内，则会变为绿色，以告知交易者当前交易是安全的。





交易者偏好设置参数中的功能：





正负点差在图表上的显示方式：

正点差以绿色显示：





负点差以红色显示：





所有设置均采用通俗易懂的英语表述，含义清晰明确。

善用此工具，避免因点差恶化而意外毁掉您的交易日。