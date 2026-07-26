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点差计算器的 设计初衷是让交易者了解并关注图表上该货币对的当前点差。这可以避免交易者在点差扩大的情况下入场交易，从而防止不必要的损失。
试想，如果您在点差为50点时入场，且决心将40或50点作为盈利目标。
这意味着你需要赚取90点才能实现盈利，但该工具能帮助交易者避免陷入这种点差过高的陷阱交易！
您可以设定自己进行交易时始终愿意接受的最大点差，超过该数值的情况对您而言就是禁区。
如果点差超过你设定的最大点差阈值，系统会显示红色以引起交易者的注意。
如果当前点差也在交易者在外部参数中设定的最大点差范围内，则会变为绿色，以告知交易者当前交易是安全的。
交易者偏好设置参数中的功能：
正负点差在图表上的显示方式：
正点差以绿色显示：
负点差以红色显示：
所有设置均采用通俗易懂的英语表述，含义清晰明确。
善用此工具，避免因点差恶化而意外毁掉您的交易日。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74383
Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number
这是一个基于两条EMA（快线和慢线）交叉的简单专家顾问，支持自定义止损、止盈、手数和魔术号码。RealCost Spread P95 Logger MT5
开源 MT5 点差记录器，支持平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、警报及 CSV 导出功能。
OnChart Candle Countdown Clock
“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。ATR Ranked Support and Resistance Zones
一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。