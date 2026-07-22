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RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 - скрипт для MetaTrader 5
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RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 — это небольшой скрипт с открытым исходным кодом для MetaTrader 5, предназначенный для проверки текущего символа на графике перед запуском бэктеста.
Он полезен для XAUUSD, GOLD и других символов, где настройки контрактов, специфичные для конкретного брокера, могут существенно повлиять на результаты краткосрочного тестирования советника.
Скрипт выводит на экран краткий отчет и может сохранять локальный файл CSV в формате «ключ/значение», содержащий:
- ценами «бид» и «аск»
- текущим спредом в пунктах
- количество знаков и размер пункта
- размер тика и стоимость тика
- размер контракта
- минимальный, максимальный и шаговый лот
- уровень стопа и уровень заморозки
- своп по длинной и короткой позиции
- режим торговли
- режим исполнения
- режим ордера
- валюты прибыли и маржи
- баланс счета, собственный капитал, валюта и кредитное плечо
Почему это полезно
Символы XAUUSD и GOLD могут различаться у разных брокеров. Название символа, размер контракта, стоимость тика, шаг объема, уровень стопа, уровень заморозки, спред, допущения о комиссии и время сервера — все это может изменить значение результата тестера стратегий.
Прежде чем сравнивать результаты работы советника у разных брокеров, полезно зафиксировать точные настройки символа.
Рекомендуемый порядок действий
- Откройте график XAUUSD или GOLD у брокера.
- Запустите скрипт.
- Сохраните журнал или вывод в формате CSV.
- Сравните значения с символом, использованным в отчете Стратегического тестера.
- Используйте реалистичные допущения относительно спреда, комиссии, кредитного плеча и серверного времени, прежде чем доверять окончательным результатам теста.
Ограничения
Это не торговый робот. Он не открывает сделок, не изменяет ордеров, не закрывает позиций, не использует DLL-библиотеки, не использует WebRequest и не предоставляет сигналы на покупку/продажу.
Скрипт лишь фиксирует моментальный снимок. Он не измеряет проскальзывание и не прогнозирует поведение спреда в будущем. Для анализа динамики спреда во времени используйте инструмент регистрации спредов и сравнивайте строки CSV-файла по брокерам или сессиям.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74261
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