RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5 — это небольшой скрипт с открытым исходным кодом для MetaTrader 5, предназначенный для проверки текущего символа на графике перед запуском бэктеста.

Он полезен для XAUUSD, GOLD и других символов, где настройки контрактов, специфичные для конкретного брокера, могут существенно повлиять на результаты краткосрочного тестирования советника.

Скрипт выводит на экран краткий отчет и может сохранять локальный файл CSV в формате «ключ/значение», содержащий:

ценами «бид» и «аск»

текущим спредом в пунктах

количество знаков и размер пункта

размер тика и стоимость тика

размер контракта

минимальный, максимальный и шаговый лот

уровень стопа и уровень заморозки

своп по длинной и короткой позиции

режим торговли

режим исполнения

режим ордера

валюты прибыли и маржи

баланс счета, собственный капитал, валюта и кредитное плечо

Почему это полезно

Символы XAUUSD и GOLD могут различаться у разных брокеров. Название символа, размер контракта, стоимость тика, шаг объема, уровень стопа, уровень заморозки, спред, допущения о комиссии и время сервера — все это может изменить значение результата тестера стратегий.

Прежде чем сравнивать результаты работы советника у разных брокеров, полезно зафиксировать точные настройки символа.

Рекомендуемый порядок действий

Откройте график XAUUSD или GOLD у брокера. Запустите скрипт. Сохраните журнал или вывод в формате CSV. Сравните значения с символом, использованным в отчете Стратегического тестера. Используйте реалистичные допущения относительно спреда, комиссии, кредитного плеча и серверного времени, прежде чем доверять окончательным результатам теста.

Ограничения

Это не торговый робот. Он не открывает сделок, не изменяет ордеров, не закрывает позиций, не использует DLL-библиотеки, не использует WebRequest и не предоставляет сигналы на покупку/продажу.

Скрипт лишь фиксирует моментальный снимок. Он не измеряет проскальзывание и не прогнозирует поведение спреда в будущем. Для анализа динамики спреда во времени используйте инструмент регистрации спредов и сравнивайте строки CSV-файла по брокерам или сессиям.