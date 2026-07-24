加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
点差计 — 实时单符号点差追踪器，带最高/最低值记录功能
Fox Wave 推出的“点差计”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示您当前图表品种的点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附带精确的时间戳。
主要功能：
简洁且带有品牌标识的面板，实时显示图表中该符号的点差——无需设置，只需挂载即可使用
独立记录最大（最宽）和最小（最窄）点差，并附有每个记录的精确日期和时间
数值仅在刷新记录时更新 ——因此您始终能永久保存该交易品种最差与最佳点差状况的历史记录
一旦刷新最大值或最小值记录，系统会立即以视觉闪烁效果突出显示该时刻
颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义
轻量级——对 CPU 影响微乎其微，非常适合在您交易的每个图表上运行
清晰、 现代感十足的深色面板设计，适配任何图表主题
非常适合在新闻发布期间、流动性较低的交易时段中发现点差飙升，或简单地了解您关注的交易品种上，经纪商的报价究竟有多可靠——一目了然，无需手动追踪。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74181
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于标记已确认的震荡高点和低点，并将市场结构标注为HH、HL、LH和LL。Drawdown DNA Analyzer
一个原生 MQL5 脚本，用于分析账户回撤的结构，而不仅仅是单一的“最大回撤”数值。它读取日度权益曲线（Date,DailyPnL CSV 格式），重建亏损曲线，并将其拆分为各个回撤阶段，同时记录各阶段的回撤幅度、持续时间和恢复时间。 随后，该脚本会报告“溃疡指数”、“痛苦指数”、“恢复因子”以及处于亏损状态的时间，并将这些指标整合为一个综合韧性评分（A+ 至 F），并附带建议，显示在“专家”选项卡中。无需外部库；若未找到文件，它会自动生成一条示例曲线，因此开箱即用。
开源 MT5 点差记录器，支持平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、警报及 CSV 导出功能。Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number
这是一个基于两条EMA（快线和慢线）交叉的简单专家顾问，支持自定义止损、止盈、手数和魔术号码。