一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于标记已确认的震荡高点和低点，并将市场结构标注为HH、HL、LH和LL。

一个原生 MQL5 脚本，用于分析账户回撤的结构，而不仅仅是单一的“最大回撤”数值。它读取日度权益曲线（Date,DailyPnL CSV 格式），重建亏损曲线，并将其拆分为各个回撤阶段，同时记录各阶段的回撤幅度、持续时间和恢复时间。 随后，该脚本会报告“溃疡指数”、“痛苦指数”、“恢复因子”以及处于亏损状态的时间，并将这些指标整合为一个综合韧性评分（A+ 至 F），并附带建议，显示在“专家”选项卡中。无需外部库；若未找到文件，它会自动生成一条示例曲线，因此开箱即用。