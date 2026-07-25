











功能介绍





该专家顾问会采样当前点差，并在一个紧凑的图表面板中显示当前点差、平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、采样次数、可选警报状态、超过配置阈值的采样百分比以及可选的本地 CSV 文件名。





该工具旨在用于点差观察和交易时段比较。它不会开仓、修改订单、平仓、向外部服务发送数据，也不会提供买入或卖出信号。





为什么 p95 点差很有用





平均点差可能会掩盖短暂的点差飙升。某只交易品种在大多数时间里可能看起来很正常，但在隔夜结算、新闻发布、交易时段转换或流动性不足时出现的几次点差飙升，仍可能影响短期交易系统。





p95点差回答了一个实际问题：在忽略单个最差异常值的情况下，哪个点差水平能覆盖大部分观测样本？当您需要考察尾部行为时，p99点差和最大点差能提供额外的参考信息。





典型应用场景





- 比较不同交易品种的点差走势。

- 关注合约展期、新闻发布时段或交易时段变更。

- 在运行手动交易计划、专家顾问（EA）、短线交易、网格交易系统或跟单交易策略之前，收集本地 CSV 数据。

- 检查当前交易环境是否符合策略的假设条件。





输入参数





InpSampleSeconds - 采样间隔（以秒为单位）。

InpMaxSamples - 内存中保留的最大采样数。

InpAlertSpreadPoints - 当价差达到或超过此值时触发警报。将其设为 0 可禁用警报。

InpAlertCooldownSeconds - 连续警报之间的最小间隔时间（以秒为单位）。

InpPopupAlerts - 启用弹出式警报。

InpPushNotifications - 启用移动端推送通知。

InpWriteCsv - 写入本地 CSV 文件。

InpUseCommonFilesFolder - 将 CSV 文件写入终端公共文件夹。

InpFilePrefix - CSV 文件前缀。

InpCsvWriteSeconds - CSV 写入间隔。

InpShowPanel - 显示图表面板。

InpPanelCorner、InpPanelX 和 InpPanelY - 面板位置。

面板颜色输入项——面板背景色、文字色、强调色和警告色。





CSV 列





时间, 代码, 买价, 卖价, 点差, 样本数, 平均点差, 第50百分位点差, 第90百分位点差, p95_点差, p99_点差, 最大点差, 预警阈值点数, 超出阈值百分比





使用方法





1. 在 MetaEditor 中编译 MQ5 文件。

2. 将专家顾问附加到您想要进行测量的图表符号上。

3. 在您关注的交易时段内让其持续运行。

4. 查看图表上的面板数值。

5. 若您希望日后对比多个交易时段的数据，请使用导出的 CSV 文件。





注意事项





- 该实用程序仅使用本地终端文件。

- 它不需要 DLL 文件或 WebRequest。

- 这是一个用于监控和教学的示例，并非交易系统。

RealCost Spread P95 Logger MT5 是一款开源工具，用于测量当前 MetaTrader 5 图表中交易品种的点差走势。