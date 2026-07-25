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RealCost Spread P95 Logger MT5 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
功能介绍
该专家顾问会采样当前点差，并在一个紧凑的图表面板中显示当前点差、平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、采样次数、可选警报状态、超过配置阈值的采样百分比以及可选的本地 CSV 文件名。
该工具旨在用于点差观察和交易时段比较。它不会开仓、修改订单、平仓、向外部服务发送数据，也不会提供买入或卖出信号。
为什么 p95 点差很有用
平均点差可能会掩盖短暂的点差飙升。某只交易品种在大多数时间里可能看起来很正常，但在隔夜结算、新闻发布、交易时段转换或流动性不足时出现的几次点差飙升，仍可能影响短期交易系统。
p95点差回答了一个实际问题：在忽略单个最差异常值的情况下，哪个点差水平能覆盖大部分观测样本？当您需要考察尾部行为时，p99点差和最大点差能提供额外的参考信息。
典型应用场景
- 比较不同交易品种的点差走势。
- 关注合约展期、新闻发布时段或交易时段变更。
- 在运行手动交易计划、专家顾问（EA）、短线交易、网格交易系统或跟单交易策略之前，收集本地 CSV 数据。
- 检查当前交易环境是否符合策略的假设条件。
输入参数
InpSampleSeconds - 采样间隔（以秒为单位）。
InpMaxSamples - 内存中保留的最大采样数。
InpAlertSpreadPoints - 当价差达到或超过此值时触发警报。将其设为 0 可禁用警报。
InpAlertCooldownSeconds - 连续警报之间的最小间隔时间（以秒为单位）。
InpPopupAlerts - 启用弹出式警报。
InpPushNotifications - 启用移动端推送通知。
InpWriteCsv - 写入本地 CSV 文件。
InpUseCommonFilesFolder - 将 CSV 文件写入终端公共文件夹。
InpFilePrefix - CSV 文件前缀。
InpCsvWriteSeconds - CSV 写入间隔。
InpShowPanel - 显示图表面板。
InpPanelCorner、InpPanelX 和 InpPanelY - 面板位置。
面板颜色输入项——面板背景色、文字色、强调色和警告色。
CSV 列
时间, 代码, 买价, 卖价, 点差, 样本数, 平均点差, 第50百分位点差, 第90百分位点差, p95_点差, p99_点差, 最大点差, 预警阈值点数, 超出阈值百分比
使用方法
1. 在 MetaEditor 中编译 MQ5 文件。
2. 将专家顾问附加到您想要进行测量的图表符号上。
3. 在您关注的交易时段内让其持续运行。
4. 查看图表上的面板数值。
5. 若您希望日后对比多个交易时段的数据，请使用导出的 CSV 文件。
注意事项
- 该实用程序仅使用本地终端文件。
- 它不需要 DLL 文件或 WebRequest。
- 这是一个用于监控和教学的示例，并非交易系统。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74148
Spread Meter
点差监测器 — 带最高/最低记录功能的实时单品种点差追踪器 Fox Wave 推出的“点差监测器”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示当前图表品种的实时点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附有精确的时间戳。Confirmed Swing Points Helper
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于标记已确认的震荡高点和低点，并将市场结构标注为HH、HL、LH和LL。
Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number
这是一个基于两条EMA（快线和慢线）交叉的简单专家顾问，支持自定义止损、止盈、手数和魔术号码。Spread Calculator
点差计算器旨在在图表上显示任何货币对的当前点差。