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Советники

ADX Trend Pullback EA - эксперт для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Краткое описание

Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату по EMA, используя ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с одной открытой позицией за раз.


На каких идеях основан код?

Стратегия построена на трех проверенных концепциях. Во-первых, для измерения силы тренда используется индекс среднего направления (ADX): рост ADX выше заданного порога указывает на развитие или усиление тренда, тогда как плоский или падающий ADX свидетельствует о слабом рынке или рынке в диапазоне. Во-вторых, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) используется в качестве динамического ориентира для определения откатов: движение цены вблизи EMA с последующим отходом от неё рассматривается как откат в рамках преобладающего тренда. В-третьих, средний истинный диапазон (ATR) используется для выражения расстояний стоп-лосса и тейк-профита с учетом текущей волатильности рынка, а не фиксированных значений в пунктах, а индикаторы направления «плюс» и «минус» (+DI / -DI) из индикатора ADX используются для определения направления торговли.

Как интерпретировать сигналы?

Все вычисления производятся на закрытых свечах таймфрейма, выбранного в настройках, а сигналы оцениваются один раз при появлении каждой новой свечи. Логика входа требует одновременного выполнения двух условий:

1. Фильтр тренда: значение ADX на предыдущем баре должно быть выше порогового значения ADX и выше, чем значение ADX на баре перед ним, что указывает на усиление тренда.

2. Событие отката: расстояние между ценой и EMA, выраженное в кратных значениях ATR, должно было быть равно или превышать коэффициент отката на более раннем баре и опуститься ниже него на предыдущем баре. Это означает, что цена приблизилась к EMA, а затем снова отдалилась от него.

Когда оба условия выполняются, направление сделки определяется путем сравнения показателей +DI и -DI на предыдущем баре: если +DI больше -DI, генерируется сигнал на покупку; если -DI больше +DI, генерируется сигнал на продажу. Настройка направления торговли позволяет ограничить работу советника только покупками, только продажами или обеими направлениями.

Расстояние стоп-лосса рассчитывается как ATR, умноженное на введенный множитель SL, а расстояние тейк-профита — как расстояние стоп-лосса, умноженное на введенное соотношение риска к прибыли. Одновременно допускается только одна позиция по каждому инструменту, и открытие новой позиции рассматривается только в том случае, если в данный момент нет открытых позиций.


Подходящие инструменты и таймфреймы

По умолчанию советник настроен на таймфрейм H1, однако таймфрейм, используемый для расчётов индикаторов, можно изменить независимо от таймфрейма графика через настройки входных параметров. Поскольку логика основана на значениях ADX, EMA и ATR, которые адаптируются к текущей волатильности, в принципе её можно применять к целому ряду ликвидных инструментов и таймфреймов. Перед использованием в реальных условиях рекомендуется провести тестирование на целевом инструменте и таймфрейме в Тестере стратегий.

Описание используемых файлов #include

В данном коде не используются внешние файлы #include. Вся логика содержится в одном исходном файле.

Описание основных внешних переменных

Переменная Значение по умолчанию Описание
InpTradeDirection TRADE_BOTH Ограничивает торговлю обоими направлениями, только покупкой или только продажей
InpMagicNumber 270601 Магическое число, используемое для идентификации ордеров, размещаемых этим советником
InpLotSize 0,01 Фиксированный размер лота, используемый для каждой сделки
InpATR_SL_Multiplier 1,5 Расстояние стоп-лосса, выраженное как кратное значению ATR(14) на предыдущем баре
InpRR_Ratio 2,0 Расстояние до тейк-профита, выраженное в виде кратного значения расстояния до стоп-лосса
InpIndicatorTF PERIOD_H1 Таймфрейм, используемый для расчётов ADX, EMA и ATR
InpADXPeriod 14 Период, используемый для индикатора ADX
InpEMAPeriod 20 Период EMA, применяемый к цене закрытия
InpATRPeriod 14 Период, используемый для индикатора ATR
InpADXThreshold 25,0 Минимальное значение ADX, необходимое в сочетании с растущим ADX для разрешения входа в рынок
InpPullbackATRRatio 0,5 Расстояние от EMA, выраженное в кратных величинах ATR, используемое для определения события отката

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73958

002 - Inside Bar 002 - Inside Bar

Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar». Советник размещает отложенные ордера в направлении движения основного бара после обнаружения достоверного паттерна «Inside Bar», с возможностью применения фильтров по ATR и качеству паттерна.

Multi Forex Scanner MT5 Multi Forex Scanner MT5

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