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Quantum XAUUSD Silver Trader - MetaTrader 5EA

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

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我是 Cristhian——系统工程师，自2017年起便是 MQL5 社区的一员。多年来我为自己的账户开发这些工具，而非用于销售。我现在发布它们只有一个原因：我不会发布任何我自己不愿用真金白银去交易的东西。
它们的与众不同之处在于每个工具内置的教练面板。它们像任何专业工具一样标记市场结构和关键区域，但不会止步于一个"在此买入"的箭头。将光标悬停在某个区域或信号上，面板就会为你解读：它意味着什么、为何形成，以及需要关注的反应。这是你图表上的第二双眼睛。
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Quantum XAUUSD 白银交易员

Quantum XAUUSD Silver Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）多指标专家顾问。 该程序将RSI、ADX移动平均线信号 整合为单一加权决策，并针对每种贵金属分别应用经过调优的参数预设，因此同一交易逻辑能够适应黄金和白银不同的波动性。

每次入场决策由多个要素构成：RSI动量、ADX趋势强度、快慢移动平均线的方向，以及市场波动率过滤器。自适应加权模块会根据近期已平仓交易的结果调整各要素的权重，且仅当综合信号超过可配置的决策阈值时才会开仓。

风险管理功能已深度集成于核心系统中。该EA设置基于ATR的止损和止盈水平，通过自适应ATR追踪止损管理持仓，并通过每日回撤限额、总回撤限额、每日亏损限额及最大仓位上限来保护账户。微型账户模式可确保小额存款下的风险敞口保持在较低水平。

━━━ 主要功能━━━

- 多指标入场：将RSI、ADX、快/慢移动平均线以及波动率过滤器整合为单一加权信号
- 自适应权重机制，根据近期已平仓交易结果动态更新
- 针对XAUUSD和XAGUSD分别自动应用独立预设
- 基于ATR的止损和止盈
- 自适应 ATR 追踪止损，启用条件可配置
- 资金保护：每日及累计回撤限额、每日亏损限额、仓位规模上限以及可选的硬止损
- 针对小额存款的微型/分币账户模式
- 自定义回测标准，采用 70/30 的样本内/样本外数据分割比例对回测结果进行评分

━━━特别适合━━━

该EA专为微型和分币账户设计，例如ProCent账户，或RoboForex、Weltrade、Exness等经纪商的分币账户，在这些账户中，0.01分币手能有效控制风险敞口，同时保持相同的交易逻辑。默认风险控制较为保守：黄金交易每笔0.5%，白银交易每笔0.3%。 推荐交易品种为 XAUUSD 和 XAGUSD，交易周期为 M15 及以上。

━━━使用方法━━━

- 将该EA附加到XAUUSD或XAGUSD的M15及以上时间周期图表上。系统会根据每种贵金属自动加载相应的预设参数。
- 请保持资金保护选项启用，尤其是小额账户。
- 对于小额保证金账户，请注意极低的仓位规模上限可能会阻碍黄金交易：单笔黄金头寸所需的保证金超过2%上限所允许的额度。请提高上限或使用分手交易。
- 请先在模拟账户上测试，并根据您的经纪商点差和交易品种规格优化参数设置，再进行实盘交易。
- 在未充分了解相关风险的情况下，请勿在真实账户上运行该策略。

━━━ 设置 ━━━

资金管理：基础风险和每笔交易最大风险、仓位规模限制与上限、盈亏后的风险增减系数、最大连续亏损次数、微型账户模式、微型风险校正，以及在保证金紧张时允许使用最小手数的选项。

入场信号：分析时间周期、决策阈值、自适应学习窗口、RSI/ADX/ATR/快速MA/慢速MA周期、波动率窗口、RSI、ADX、MA、波动率及状态模块的启用/禁用开关和权重，以及波动率过滤器及其阈值。

止损和止盈：止损的默认ATR倍数、止盈的默认ATR倍数，以及交易之间的最小K线数量。

追踪止损：启用开关、基础和最大ATR倍数、以ATR为单位的触发盈利、波动率敏感度及状态影响。

本金保护：启用权益保护、每日最大回撤和总回撤、回撤预警缓冲、每日亏损限额（百分比和绝对值）、亏损限额的ATR倍数、仓位规模限额和上限、可选硬止损及其水平。

符号预设：一个主开关，启用后将自动应用黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）的预设组，涵盖止损、止盈、风险、交易间隔K线数、追踪止损倍数及波动率阈值。

自适应状态引擎（高级）：内部状态的数量及其衰减、更新和记忆因子。这些功能尚处于实验阶段，可保留默认值。

优化：策略测试器中的可选自动优化迭代次数及迭代总次数。

━━━ 免责声明 ━━━

本源代码按“原样”提供，仅用于教育和研究目的。它不构成财务建议，也不保证任何结果。请务必在模拟账户上进行测试，根据自身条件进行优化，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。

开源——欢迎在您的项目中自由使用、研究和修改此代码。如果您觉得它有用，请给个评分以帮助其他交易者发现它；评论区中的任何错误报告或建议也始终欢迎。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73622

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用于测试“周二反转”假说的专家顾问（EA）。 如果周一收盘呈看涨走势，则在周二开仓做空；如果周一收盘呈看跌走势，则开仓做多。该EA支持基于ATR的过滤器、基于ATR的止损和止盈水平，以及采用固定手数或风险百分比进行仓位管理。