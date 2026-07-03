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Quantum XAUUSD Silver Trader - MetaTrader 5EA
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73622
Breakout 是一款简洁、自动化的 MetaTrader 5 专家顾问，旨在捕捉结构性牛市中的算法突破动能。MQTTFive — MQTT 5.0 客户端库
MQTTFive — 面向 MQL5 的完整 MQTT 5.0 客户端实现。 功能： • MQTT v5.0 — 所有数据包类型、属性、QoS 0/1/2 • 通过原生 MQL5 Socket API 实现 TCP + TLS 连接 • 带属性的 Will 消息（will_delay_interval、payload_format、message_expiry） • 用于出站 PUBLISH 的主题别名 • 流量控制（接收上限） • 订阅选项（no_local、retain_as_published、retain_handling） • 二进制和 UTF-8 有效载荷 • QoS 1/2 的自动重试 • 零 DLL 依赖 — 纯 MQL5 实现 已通过 Mosquitto 5.0 测试（15 次测试，全部通过）。 文档：https://github.com/chekh/MQTTFive 许可证：MIT
MSNR v5.31Plus AEU EA 是一款基于 MetaTrader 5 的专家顾问，其设计融合了马来西亚 SNR 关键位、聪明钱反应逻辑、流动性扫盘、MISS、吞没形态确认、趋势线汇聚、QML、CRT 以及 DOL 目标投影等技术要素。 该EA专为XAUUSD设计，在M5时间周期上表现最佳。它会扫描W1、D1、H4和H1等更高时间周期以构建重要的支撑和阻力区域，随后在执行时间周期上等待价格走势的确认。 主要功能： - 马来西亚SNR实体位检测。 - 高时间周期支撑与阻力扫描。 - 流动性扫描、MISS及吞没形态确认。 - 趋势线、QML、突破回测及CRT逻辑。 - 多重信号汇聚系统。 - 针对亚洲、欧洲和美国交易时段的时段过滤器。 - 基于账户百分比的风险管理。 - 在选定的 R 倍数处部分平仓。 - 盈亏平衡和安全防护选项。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD 时间周期：M5。001 - Turnaround Tuesday
用于测试“周二反转”假说的专家顾问（EA）。 如果周一收盘呈看涨走势，则在周二开仓做空；如果周一收盘呈看跌走势，则开仓做多。该EA支持基于ATR的过滤器、基于ATR的止损和止盈水平，以及采用固定手数或风险百分比进行仓位管理。