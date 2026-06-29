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Institutional Markov Chain Transition Matrix - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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零售交易模式识别中的缺陷（赌徒谬误）
散户交易者总是沦为“赌徒谬误”的牺牲品。当他们看到一连串连续的阳线时，便认为熊市反转“迟迟未至”，进而试图做空市场。他们依赖的是人类的直觉和主观的模式识别。 机构算法不会基于人类情绪来预测市场；它们利用随机数学计算出精确的概率百分比。
机构优势：随机马尔可夫链
专有量化公司高度依赖马尔可夫模型。马尔可夫链是一种基于“无记忆性”（马尔可夫性质）原理运行的随机过程。该原理指出，下一个 市场状态的概率完全取决于当前 状态和历史转移矩阵，而不取决于之前的事件序列。
“机构马尔可夫链矩阵”指标将这一数学概念动态映射到您的MQL5交易终端上。
核心量化架构
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动态状态分类： 引擎持续扫描历史 tick 数据，并将价格走势归类为明确的状态（看涨扩张与看跌扩张）。
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滚动转移矩阵： 该功能实时计算状态转换的精确概率矩阵。若当前K线为看涨状态，系统将扫描局部历史窗口，精确计算看涨状态之后紧接着出现看涨状态与看跌状态的次数比例。
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实时概率预测： 该振荡指标输出两条清晰的百分比曲线（0% 至 100%）。它精确显示下一根未绘制K线 为绿色或红色的数学概率，彻底消除人为偏见。
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零延迟数学运算： 原生采用C++编写，利用内存高效的矩阵循环数组，确保在高频执行过程中实现零延迟。
执行协议
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部署引擎： 应用于任何时间周期（在M15或H1时间周期上针对日内流动性周期效果极佳）。
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读取矩阵： 查看子窗口。如果绿色概率线为65%，红色概率线为35%，则数学优势明确偏向看涨。
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否决不良交易： 将其作为系统性过滤器。如果您的交易策略产生了卖出信号，但马尔可夫矩阵显示看涨延续的概率为70%，您应立即否决该交易以保护本金。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73457
IMR 是一款多层定量反转识别工具，专为那些拒绝盲目交易、注重价格走势的自主交易者设计。它能帮助交易者了解当前的市场状态，无论是积聚、分销还是延续。fair value gap/imbalance
动态公允价值缺口（FVG）是一款适用于MetaTrader 5的MQL5指标，可自动检测市场价格失衡。该指标非常适合采用“聪明钱概念”（SMC）策略的交易者。
MQTTFive — 面向 MQL5 的完整 MQTT 5.0 客户端实现。 功能： • MQTT v5.0 — 所有数据包类型、属性、QoS 0/1/2 • 通过原生 MQL5 Socket API 实现 TCP + TLS 连接 • 带属性的 Will 消息（will_delay_interval、payload_format、message_expiry） • 用于出站 PUBLISH 的主题别名 • 流量控制（接收上限） • 订阅选项（no_local、retain_as_published、retain_handling） • 二进制和 UTF-8 有效载荷 • QoS 1/2 的自动重试 • 零 DLL 依赖 — 纯 MQL5 实现 已通过 Mosquitto 5.0 测试（15 次测试，全部通过）。 文档：https://github.com/chekh/MQTTFive 许可证：MITLong-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management
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