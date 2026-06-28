“动态公允价值缺口（FVG）”指标是一款定制的MQL5技术分析工具，专门用于检测未被修正（未被触及）的市场价格失衡。该指标非常适合采用 *“聪明钱理论”（SMC） *或 *“价格行为 ”*交易风格的 交易者 。

核心特点与功能

1. 未被修正的FVG检测（看涨与看跌）

- 自动检测新出现的FVG（3根K线形态），并突出显示 价格在缺乏反向流动性支撑的情况下快速波动形成的*缺口*区域。

- 看涨FVG：第1根K线的高点与第3根K线的低点之间形成的缺口。

- 看跌FVG：第1根K线的高点与第3根K线的低点之间形成的缺口。

2. 自动移除已消解的FVG

- 如果某个FVG区域被后续价格走势触及（被消除），该指标会自动从图表中删除相应的FVG矩形和标签。

- 这确保您的图表保持整洁，仅显示可作为 *入场 *或 *目标*区域的 “最新”且相关的FVG区域 。

3. 动态前瞻延伸

- 只要FVG区域未被价格触及，矩形和文字标签就会随时间动态向前延伸（超出当前价格一定可自定义长度，默认值为18根K线）。

4. 前一交易日最高价与最低价标记

- 该指标通过自动绘制水平线，提供前一交易日的关键流动性参考水平（前一交易日最高价与最低价）：

- 昨日高点线（红色）：标注为 *“突破高点买入，回调后卖出”* 。

- 昨日低点线（绿色/蓝色）：标注为 *“跌破低点做空，回升后做多”* 。

- 每当交易日变更时，这些水平线会自动删除并刷新至新水平。

5. 警报与通知

- 与MT5通知系统（弹出警报、声音提示和推送通知）完全集成，当新的FVG形态形成时立即通知您。

关键输入变量

- `BarsToKeep` （默认：300）：确定指标将回溯多远（以K线数量计）的历史价格数据来搜索FVG形态。

- `ForwardBars` （默认：18）：设置FVG矩形向未来（当前K线之后）的视觉延伸长度，以便于监控。

- `RectangleFill` （默认：true）：决定FVG矩形是否填充实心颜色，还是仅绘制轮廓线。

使用方法