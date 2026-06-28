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fair value gap/imbalance - MetaTrader 5脚本
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“动态公允价值缺口（FVG）”指标是一款定制的MQL5技术分析工具，专门用于检测未被修正（未被触及）的市场价格失衡。该指标非常适合采用 *“聪明钱理论”（SMC） *或 *“价格行为 ”*交易风格的 交易者 。
核心特点与功能
1. 未被修正的FVG检测（看涨与看跌）
- 自动检测新出现的FVG（3根K线形态），并突出显示 价格在缺乏反向流动性支撑的情况下快速波动形成的*缺口*区域。
- 看涨FVG：第1根K线的高点与第3根K线的低点之间形成的缺口。
- 看跌FVG：第1根K线的高点与第3根K线的低点之间形成的缺口。
2. 自动移除已消解的FVG
- 如果某个FVG区域被后续价格走势触及（被消除），该指标会自动从图表中删除相应的FVG矩形和标签。
- 这确保您的图表保持整洁，仅显示可作为 *入场 *或 *目标*区域的 “最新”且相关的FVG区域 。
3. 动态前瞻延伸
- 只要FVG区域未被价格触及，矩形和文字标签就会随时间动态向前延伸（超出当前价格一定可自定义长度，默认值为18根K线）。
4. 前一交易日最高价与最低价标记
- 该指标通过自动绘制水平线，提供前一交易日的关键流动性参考水平（前一交易日最高价与最低价）：
- 昨日高点线（红色）：标注为 *“突破高点买入，回调后卖出”*。
- 昨日低点线（绿色/蓝色）：标注为 *“跌破低点做空，回升后做多”*。
- 每当交易日变更时，这些水平线会自动删除并刷新至新水平。
5. 警报与通知
- 与MT5通知系统（弹出警报、声音提示和推送通知）完全集成，当新的FVG形态形成时立即通知您。
关键输入变量
- `BarsToKeep` （默认：300）：确定指标将回溯多远（以K线数量计）的历史价格数据来搜索FVG形态。
- `ForwardBars` （默认：18）：设置FVG矩形向未来（当前K线之后）的视觉延伸长度，以便于监控。
- `RectangleFill` （默认：true）：决定FVG矩形是否填充实心颜色，还是仅绘制轮廓线。
使用方法
只需将此指标添加到任何时间周期的图表上。它将立即显示未被填满的FVG区域，这些区域通常会充当价格的“磁铁”。此外，您可以将这些FVG水平与基于 前一日最高价和最低价推导出的* 支撑/阻力*线 相结合，制定价格操纵策略 。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73418
SteepMA 陡峭均线趋势 EA
SteepMA V0.7 是一套以「均线陡峭度」为核心入场依据的趋势跟踪 EA，通过量化趋势强度筛选高确定性行情，配合逐级收紧的动态止损体系锁定利润，同时内置 SQLite 数据库实现交易全链路数据可追溯。(代码为了通过审核有所删减)Real-Time Spread Monitor with Session Statistics
直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。
Institutional Market Reversal - The SMC way
IMR 是一款多层定量反转识别工具，专为那些拒绝盲目交易、注重价格走势的自主交易者设计。它能帮助交易者了解当前的市场状态，无论是积聚、分销还是延续。Institutional Markov Chain Transition Matrix
一种定量随机概率引擎，它利用马尔可夫链转移矩阵，从数学角度预测下一个算法执行周期中多头或空头走势延续的概率百分比。