三重屏障标注管道通常使用一个任意常数（0.5–1.0%）或传统的点差假设作为 min_ret 阈值。如果将阈值设定在实际往返交易成本之下，会导致该管道将成本驱动的噪声误判为可交易信号。 由此标注的数据集会系统性地高估边际效应，而基于这些标签训练的任何模型都会过度拟合于标注方案产生的伪影，而非真实的市场结构。 TransactionCostCollector.mq5 是一个独立脚本，可解决该问题中的数据采集环节。

一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。

直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。