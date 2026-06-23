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SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount - MetaTrader 5脚本
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该脚本会根据以账户货币表示的目标亏损金额（例如每笔头寸50美元），为每笔已开仓头寸设置止损。 适用于任何入金货币（美元、澳元、欧元、新西兰元等）和任何外汇交易对——货币转换通过 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 自动处理。 在提交更改前会验证经纪商的止损/冻结水平，跳过止损已正确的头寸，并针对无法修改的头寸提供明确的理由说明。目标亏损值通过输入参数设置：每笔头寸的最大亏损额（以账户货币计）。
逻辑
- 对于每个持仓，计算止损价，使得一旦触发，亏损额约等于 InpTargetLossAmount（以账户货币计）。
- 在提交修改之前，根据止损水平和冻结水平进行验证。
- 跳过止损位已正确（与目标值相差不超过1个点）的头寸。
- 跳过价格波动幅度过大、设置止损会违反经纪商限制的头寸，并记录原因。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73215
将所有缓冲区均设置为系列形式的Heiken Ashi指标TransactionCostCollector — 经纪商成本分析脚本
三重屏障标注管道通常使用一个任意常数（0.5–1.0%）或传统的点差假设作为 min_ret 阈值。如果将阈值设定在实际往返交易成本之下，会导致该管道将成本驱动的噪声误判为可交易信号。 由此标注的数据集会系统性地高估边际效应，而基于这些标签训练的任何模型都会过度拟合于标注方案产生的伪影，而非真实的市场结构。 TransactionCostCollector.mq5 是一个独立脚本，可解决该问题中的数据采集环节。
一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。Real-Time Spread Monitor with Session Statistics
直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。