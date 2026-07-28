一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。

“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。