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V1N1 LONNY 是一款适用于多个亚洲市场、基于突破策略的日内交易专家顾问。
工作原理
- 在伦敦交易时段，该EA会寻找突破形态，并下达挂单（买入止损单/卖出止损单）。
- 入场点基于最近的抛物线SAR波动点加上一个小缓冲区（ATR的一小部分）。伦敦时段前的亚洲区间（以实际H1K线为单位）作为禁交易区：买入止损仅允许在亚洲高点上方下单，卖出止损仅允许在亚洲低点下方下单。
- 信号结合了该交易时间框架上的三种经典工具：抛物线SAR（波动/趋势）、MACD（方向）和随机指标（避免超买/超卖入场）。
- 仓位大小过滤器会忽略那些相对于日均波动范围（ADR）而言过窄或过宽的亚洲时段波动区间。
风险与交易管理
- 结构性止损设置在相反方向的PSAR波段处，并限制在ADR合理最小/最大比例范围内。止盈点根据止损距离（黄金比例系数）计算得出。
- 仓位管理包括基于MACD反转的平仓策略，以及追踪止损和盈亏平衡点。
- 所有订单和头寸将在纽约收盘前或该股票自身交易时段收盘前（以较早者为准）平仓。
- 一旦达到每日盈利和每日亏损限额（基于百分比），将平仓所有头寸。
交易时段和时间周期
- 同时交易M15、M30和H1时间周期（每个时间周期对应一个魔法号码）。
- 自动处理伦敦和纽约夏令时；经纪商的格林威治标准时间偏移量和夏令时规则可通过输入参数设置。
交易品种和参数
- 单张图表支持多只交易品种（以逗号分隔的列表）。预设了十五种交易品种作为示例（美国股指、主要外汇货币对/交叉货币对、贵金属及BTCUSD）。
- 每个交易品种均拥有独立的参数集（ADR周期、周期（以小时为单位）、PSAR步长、MACD信号周期（以小时为单位）、亚洲时段区间K线）。捆绑的默认参数已通过在三家不同经纪商上的跨经纪商稳健性测试进行了优化。
- 重要提示：默认的每种符号参数值已经过优化。其他符号或时间周期需重新优化。您可以通过编辑“每种符号参数表”，自由添加在您所用经纪商上表现良好的符号。
主要输入参数
- 符号列表、服务器GMT偏移量及夏令时规则。
- 风险模式（百分比/固定手数/固定金额）和风险规模。
- 每日盈利和每日亏损限额（0 = 禁用）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73210
ATR Ranked Support and Resistance Zones
一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。OnChart Candle Countdown Clock
“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。
SimpleTradeStats
已平仓交易的统计数据。 该指标显示交易结果，并按“魔术号码”进行筛选。Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions
这是一个体积小、依赖项少的库，为 MQL5 引入了 Rust 风格的 Result 类型。函数返回一个“值或错误”对象，而非依赖全局的 GetLastError() 状态，因此错误会明确显示且无法被忽略。 包含 ResultValue（值类型）和 Result（指针指向的对象）、Error 结构体、早期返回宏（TRY、RETURN_ON_ERROR 等）以及可选的 Then/Match/MapError 回调函数。