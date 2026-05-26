Supertrend 指标：基于 ATR 的 MetaTrader 5 趋势跟踪指标

Supertrend指标 是一种基于真实波动范围（ATR） 的、被广泛使用的趋势跟踪工具。它直接在价格图表上绘制动态支撑线或阻力线，并会在市场方向发生变化时，在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换。 交易者利用这一信号，无需解读复杂的震荡指标或多面板设置，即可始终站在趋势的正确一侧。

此实现将完整的Supertrend逻辑作为原生自定义指标引入MetaTrader 5。它支持两种ATR计算方法：MQL5库中内置的标准iATR 函数，以及面向偏好更平滑波带的交易者的手动“真实波动幅度的简单移动平均线”。 两种方法均生成相同的追踪带结构：上下带会随波动率收窄或扩大，并在价格果断脱离带区后锁定。

当趋势从看跌转为看涨时，会在交叉点的K线处绘制向上箭头；当趋势从看涨转为看跌时，则出现向下箭头。这些买入和卖出信号可通过输入设置开启或关闭，从而为仅需趋势线本身的交易者保持图表的简洁性。 该指标可通过四个输入参数进行全面配置：ATR周期、ATR倍数、计算方法以及信号可见性。









输入参数

参数

类型

默认值

描述

ATRPeriod

int

10

用于计算平均真实范围（ATR）的回溯周期。数值越小，通道对短期波动的反应越灵敏；数值越大，通道走势则越平稳、变化越缓慢。

ATRMultiplier

double

3.0

应用于ATR值的乘数，用于设定围绕HL2源价格的上轨和下轨宽度。数值越大，带宽越宽，产生的信号越少但越可靠；数值越小，带宽越窄，趋势反转的频率越高。

ChangeATRMethod

bool

true

选择ATR的计算方法。当设置为true时，该指标使用标准的MQL5 iATR函数；当设置为false时，则手动计算真实波动幅度的简单移动平均线，这在某些交易品种上可能会产生略有不同的波带值。

显示信号

bool

true

控制图表上买入和卖出箭头信号的显示状态。设置为 true 时，在看涨趋势反转处会出现绿色向上箭头，在看跌趋势反转处会出现红色向下箭头。设置为 false 时，仅显示趋势线而不显示箭头。





