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Supertrend 指标：基于 ATR 的 MetaTrader 5 趋势跟踪指标
Supertrend指标 是一种基于真实波动范围（ATR） 的、被广泛使用的趋势跟踪工具。它直接在价格图表上绘制动态支撑线或阻力线，并会在市场方向发生变化时，在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换。 交易者利用这一信号，无需解读复杂的震荡指标或多面板设置，即可始终站在趋势的正确一侧。
此实现将完整的Supertrend逻辑作为原生自定义指标引入MetaTrader 5。它支持两种ATR计算方法：MQL5库中内置的标准iATR 函数，以及面向偏好更平滑波带的交易者的手动“真实波动幅度的简单移动平均线”。 两种方法均生成相同的追踪带结构：上下带会随波动率收窄或扩大，并在价格果断脱离带区后锁定。
当趋势从看跌转为看涨时，会在交叉点的K线处绘制向上箭头；当趋势从看涨转为看跌时，则出现向下箭头。这些买入和卖出信号可通过输入设置开启或关闭，从而为仅需趋势线本身的交易者保持图表的简洁性。 该指标可通过四个输入参数进行全面配置：ATR周期、ATR倍数、计算方法以及信号可见性。
输入参数
|参数
|类型
|默认值
|描述
|ATRPeriod
|int
|10
|用于计算平均真实范围（ATR）的回溯周期。数值越小，通道对短期波动的反应越灵敏；数值越大，通道走势则越平稳、变化越缓慢。
|ATRMultiplier
|double
|3.0
|应用于ATR值的乘数，用于设定围绕HL2源价格的上轨和下轨宽度。数值越大，带宽越宽，产生的信号越少但越可靠；数值越小，带宽越窄，趋势反转的频率越高。
|ChangeATRMethod
|bool
|true
|选择ATR的计算方法。当设置为true时，该指标使用标准的MQL5 iATR函数；当设置为false时，则手动计算真实波动幅度的简单移动平均线，这在某些交易品种上可能会产生略有不同的波带值。
|显示信号
|bool
|true
|控制图表上买入和卖出箭头信号的显示状态。设置为 true 时，在看涨趋势反转处会出现绿色向上箭头，在看跌趋势反转处会出现红色向下箭头。设置为 false 时，仅显示趋势线而不显示箭头。
注意： 本指标旨在用于趋势识别和教育目的。在将信号应用于实盘交易之前，请务必在模拟账户上验证信号。任何指标的过往表现均不能保证未来结果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72345
“Daily Risk Monitor Lite” 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上显示日实现盈亏、浮动盈亏、日总盈亏、当前回撤以及基于颜色的风险状态。它是一款只读监控工具，不会平仓或阻止交易。Easy Range Breakout EA - MT5
该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 如果市场突破区间高点，则开仓做多；如果跌破区间低点，则开仓做空。
一种数字信号处理（DSP）引擎，通过对市场数据应用离散傅里叶变换（DFT），分离出主导的周期性频率，从而预测转折点并消除相位滞后。Prime Quantum AI — 借助人工智能进行交易（Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）。
Prime Quantum AI 是一款 MT5 专家顾问，它将经典预过滤器 （ADX + Alligator）与来自主要 AI 提供商 （Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）的基于 AI 视觉的图表确认功能相结合。 当预过滤器检测到趋势形态时，该EA会捕获三个自适应时间周期的图表截图，并将其发送至配置的AI提供商，该提供商将返回趋势方向、信心度、止损和止盈水平。只有当AI以足够的信心度确认预过滤器信号时，才会开仓。 功能：双模式风险管理（标准经纪商/自营交易商），可配置手数，可选马丁格尔策略，多种止损/止盈模式，追踪止损，部分平仓，新闻/时间/日期/点差过滤器，可拖动图表信息面板，以及完全公开的指标参数。 需要 MetaTrader 5 平台，需为您的服务商 URL 启用 WebRequest 功能，并拥有 有效的 API 密钥。系统将根据密钥格式自动检测服务商。