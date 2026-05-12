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机构级MACD - MetaTrader 5脚本

FERNANDO JAVIER DE MENDONCA
FERNANDO JAVIER DE MENDONCA

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MACD Institutional：高成交量活动过滤器

MACD Institutional 是一款专为希望与“聪明钱”同步交易的交易者设计的高级指标。 与标准MACD不同，后者不加区分地处理每个报价点或K线收盘价，而该指标在计算移动平均线之前，会利用动态成交量过滤器来重建价格结构。

核心理念：统计显著性过滤器

该指标基于“并非所有价格波动都具有同等有效性”这一前提运行。在流动性较低的市场中，价格可能在缺乏实质支撑的情况下出现无序波动。

MACD Institutional 采用分析缓冲区（InpBufferSize），该缓冲区仅在当前 tick 的成交量超过其成交量移动平均线（成交量 SMA）时才会更新。若成交量低于平均水平，指标将忽略该数据，从而保持机构“记忆”。 其结果是，该MACD能够对大型参与者的真实买卖压力作出反应。

主要特点

  • 动态成交量过滤： 仅使用成交量高于平均值（InpMAVolumePeriod）的K线来计算EMA。

  • 减少虚假信号： 通过消除低活跃度时的噪音，信号线和MACD线往往能呈现更清晰的趋势，且交叉信号的成功概率更高。

  • 自定义 EMA 计算： 包含专有实现，仅基于过滤后的数据窗口计算指数移动平均线。

  • 完全可调整的参数： 可完全控制成交量周期、分析缓冲区大小以及MACD的经典周期。

输入参数

  • 成交量平均周期： 用于计算成交量平均值并确定何为“相关交易活动”的窗口。

  • 数组中的 N 个值（缓冲区大小）： 用于重建过滤后价格的分析窗口大小。

  • MACD快/慢EMA： 用于计算差值的传统周期。

  • MACD信号周期： 作为触发线的SMA周期。

技术细节

  • 作者： Fernando Javier De Mendonça

  • 平台： MetaTrader 5 (MQL5)

  • 类型： 独立窗口指标

由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/71832

Easy Range Breakout EA - MT5 Easy Range Breakout EA - MT5

该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 若市场价格突破区间高点，则开仓做多；若跌破区间低点，则开仓做空。

Half Line For Exit 123 Half Line For Exit 123

使用箭头开仓，使用中线平仓。

XANDER Pulse Candles XANDER Pulse Candles

根据动量状态为蜡烛图着色。四种偏向级别 + 中性 — 专为暗色系图表设计。

Precision Sniper Precision Sniper

Precision Sniper 是一款多指标融合型 MT5 指标，其设计灵感源自 TradingView 的顶级信号工具，根据 EMA 结构、RSI、MACD、ADX、 VWAP 以及成交量对齐情况，对每个买入/卖出信号进行分级（A+、A、B、C）。该指标提供 8 种预设模式、高时间周期偏向确认、自动止盈/止损位、追踪止损以及内置回测仪表盘。