



MACD Institutional：高成交量活动过滤器

MACD Institutional 是一款专为希望与“聪明钱”同步交易的交易者设计的高级指标。 与标准MACD不同，后者不加区分地处理每个报价点或K线收盘价，而该指标在计算移动平均线之前，会利用动态成交量过滤器来重建价格结构。

核心理念：统计显著性过滤器

该指标基于“并非所有价格波动都具有同等有效性”这一前提运行。在流动性较低的市场中，价格可能在缺乏实质支撑的情况下出现无序波动。

MACD Institutional 采用分析缓冲区（InpBufferSize），该缓冲区仅在当前 tick 的成交量超过其成交量移动平均线（成交量 SMA）时才会更新。若成交量低于平均水平，指标将忽略该数据，从而保持机构“记忆”。 其结果是，该MACD能够对大型参与者的真实买卖压力作出反应。

主要特点

动态成交量过滤： 仅使用成交量高于平均值（InpMAVolumePeriod）的K线来计算EMA。

减少虚假信号： 通过消除低活跃度时的噪音，信号线和MACD线往往能呈现更清晰的趋势，且交叉信号的成功概率更高。

自定义 EMA 计算： 包含专有实现，仅基于过滤后的数据窗口计算指数移动平均线。

完全可调整的参数： 可完全控制成交量周期、分析缓冲区大小以及MACD的经典周期。

输入参数

成交量平均周期： 用于计算成交量平均值并确定何为“相关交易活动”的窗口。

数组中的 N 个值（缓冲区大小）： 用于重建过滤后价格的分析窗口大小。

MACD快/慢EMA： 用于计算差值的传统周期。

MACD信号周期： 作为触发线的SMA周期。

技术细节