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Half Line For Exit 123 - индикатор для MetaTrader 5
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Использование стрелки для открытия позиции и средней линии для закрытия открытой позиции.
При торговле на финансовых рынках одной из распространенных стратегий является использование стрелок для открытия позиции и средней линии для выхода из текущей открытой позиции. Эта техника помогает трейдерам точно определять точки входа и выхода, повышая их шансы на максимизацию прибыли и минимизацию убытков. Следуя этому методу, трейдеры могут эффективно управлять рисками и принимать обоснованные решения, основанные на движениях рынка. Важно тщательно анализировать рыночные тенденции и индикаторы, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода для каждой сделки. Последовательно применяя этот подход, трейдеры могут совершенствовать свои навыки торговли и стремиться к лучшим результатам в динамичном мире финансовых рынков.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71806
Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажаBEC Lockin Dashboard Manager
BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Он также отображает на графике ключевую информацию о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.
Этот советник реализует торговую стратегию, основанную на прорыве ценового диапазона. Он рассчитывает ценовой диапазон между начальным и конечным временем, заданными пользователем, выводит на график прямоугольник, обозначающий верхнюю и нижнюю границы этого диапазона, а затем отслеживает динамику цены после закрытия диапазона. Если рынок пробивает верхнюю границу диапазона, открывается сделка на покупку; если он пробивает нижнюю границу диапазона, открывается сделка на продажу.MACD для институциональных инвесторов
MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.