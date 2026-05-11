BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。

该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 若市场价格突破区间高点，则开仓做多；若跌破区间低点，则开仓做空。

MACD Institutional 是一款专为希望顺应“聪明钱”走势进行交易的交易者设计的高级指标。 与标准MACD不同，后者不加区分地处理每个价格跳动或K线收盘价，而该指标在计算移动平均线之前，会利用动态成交量滤波器来重建价格结构。