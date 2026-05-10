符号摘要是 MT5 的一项服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，在更改符号或图表时间框架时自动更新报告，无需重启服务。

符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。