请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XANDER Grid XAUUSD - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1807
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
专为 MetaTrader 5 上的黄金 (XAUUSD) 交易而开发。
当前一根蜡烛看涨时，EA 会打开买单；当前一根蜡烛看跌时，EA 会打开卖单。
卖出订单。只有当价格从
只有当价格与上次输入的价格相差一定距离时，才会添加新的网格水平。
烛台方向与网格间距相结合，以减少市场波动时不必要的入场。
市场波动时减少不必要的入场。
工作原理
EA 管理两个独立的网格--一个用于买入，一个用于卖出。
当同一侧有两个或更多仓位未平仓时，它会计算出一个加权平均价，并设置共享买入价。
加权平均价格，并为该组设置共享止盈。
与单独管理每个仓位相比，这能让网格更快恢复。
仓位进行单独管理。
有两种平仓模式可供选择：
- 平均 TP - 最佳和最差仓位的共同止盈
- 部分平仓 - 部分关闭最差仓位以减少风险敞口
━━━主要特点 ━━━━
- 带有蜡烛方向过滤器的双向网格
- 加权平均止盈计算
- 每日盈利目标 - 达到每日 $ 目标时关闭所有仓位
- 最大浮動虧損 - 當浮動虧損超過限額時，暫停新的入市交易
- 加载时自动清理图表（隐藏网格、交易量、交易历史、买入/卖出线）
- 可配置的神奇数字、滑点和手数限制
是━━━━的理想选择
此 EA 专为经纪商（如 RoboForex 和 Weltrade）的 ProCent 账户而设计。
和 Weltrade。ProCent 账户允许最小手数为 0.01
美分手，这大大降低了风险敞口，同时保持了相同的网格逻辑。
相同的网格逻辑。默认设置保守地配置为
黄金，最大手数为 0.04。
设置
- 每个仓位的获利 - 网格激活前的单个 TP（点数
- 网格水平之间的距离--入场之间的最小点数
- 平仓的最小网格利润 - 组平仓的利润阈值
- 起始手数 - 初始手数（默认为 0.01）
- 最大手数 - 手数翻倍的硬性上限（默认为 0.04）
- 平仓方法 - 平均 TP 或部分平仓
- 每日盈利目标 - 启用并设置每日 $ 目标值
- 最大浮动缩水 - 启用并设置 $ 的缩水暂停限制
- 神奇数字 - 此 EA 的唯一 ID（默认为 2001）
- 滑点 - 以点为单位的执行容忍度
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71776
符号摘要
符号摘要是 MT5 的一项服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，在更改符号或图表时间框架时自动更新报告，无需重启服务。Symbol Summary
符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。
BEC Lockin Dashboard Manager
BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。Half Line For Exit 123
使用箭头开仓，使用中线平仓。