BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。

示例说明



ACC LOCK PROFIT

定义账户盈亏平衡时要保护的额外账户利润额。达到触发点后，会调整盈亏平衡线以锁定该值。

ACC BE OFF / ACC BE ON

启用或禁用当前符号的篮子级帐户盈亏平衡管理。激活时，EA 可以在配置的触发器后移动仓位止损以保护篮子利润。

PRICE TRAIL OFF / PRICE TRAIL ON

启用或禁用标准价格-距离追踪止损逻辑。止损会在达到定义的利润阈值后跟踪价格。

TRADE BE OFF / TRADE BE ON

启用或禁用每个交易的盈亏平衡锁定管理。每个合格仓位可在进入后获得自己的受保护止损水平。

POS TRAIL OFF / POS TRAIL ON

启用或禁用从当前止损锚开始的仓位追踪。该模式使用阶跃移动，适用于希望结构化止损递增而非传统追踪的交易者。

Close Profit (All)

关闭活动符号上符合所选筛选条件的所有当前盈利头寸。

平仓亏损（全部）

关闭活动符号上符合所选筛选条件的所有当前亏损头寸。

平仓 50% + BE（全部）

部分平仓每个符合条件头寸的一半，然后根据配置的交易锁定盈利距离将剩余交易量移动到盈亏平衡锁定水平。

50% + BE（盈利）

仅对当前盈利的仓位应用部分平仓和保护操作。

BE 锁定利润（全部）

将每笔交易的盈亏平衡锁定利润应用于已达到配置的交易触发点的所有仓位。

取消所有止损

从当前符号的筛选仓位中删除止损值，同时保持止盈不变。

关闭所有仓位 + 删除订单

关闭当前符号上的所有过滤未结头寸并删除挂单。作为快速退出功能非常有用。

剥 头皮卖出

使用配置的剥头皮手数打开市场卖出订单。头皮交易可由头皮跟踪逻辑管理。

SCALP BUY

使用配置的头皮手数打开市场买入订单。头皮交易可由头皮跟踪逻辑管理。

重要说明