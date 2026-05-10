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BEC Lockin Dashboard Manager - MetaTrader 5EA
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BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。
主要功能
- 基于一揽子总利润的账户盈亏平衡
- 可调整的账户锁定盈利目标
- 价格-距离跟踪止损
- 每笔交易的盈亏平衡锁定利润
- 从当前止损点开始的仓位追踪，按级移动
- 仅平仓盈利交易
- 仅关闭亏损交易
- 平仓50%并设置盈亏平衡点
- 将盈亏平衡锁定利润应用于所有合格交易
- 取消所有止损
- 关闭所有交易并删除挂单
- 一键头皮买入和头皮卖出
- 图表上浮动盈亏和止损标签
- 根据订单类型、神奇数字和注释进行过滤
示例说明
ACC LOCK PROFIT
定义账户盈亏平衡时要保护的额外账户利润额。达到触发点后，会调整盈亏平衡线以锁定该值。
ACC BE OFF / ACC BE ON
启用或禁用当前符号的篮子级帐户盈亏平衡管理。激活时，EA 可以在配置的触发器后移动仓位止损以保护篮子利润。
PRICE TRAIL OFF / PRICE TRAIL ON
启用或禁用标准价格-距离追踪止损逻辑。止损会在达到定义的利润阈值后跟踪价格。
TRADE BE OFF / TRADE BE ON
启用或禁用每个交易的盈亏平衡锁定管理。每个合格仓位可在进入后获得自己的受保护止损水平。
POS TRAIL OFF / POS TRAIL ON
启用或禁用从当前止损锚开始的仓位追踪。该模式使用阶跃移动，适用于希望结构化止损递增而非传统追踪的交易者。
Close Profit (All)
关闭活动符号上符合所选筛选条件的所有当前盈利头寸。
平仓亏损（全部）
关闭活动符号上符合所选筛选条件的所有当前亏损头寸。
平仓 50% + BE（全部）
部分平仓每个符合条件头寸的一半，然后根据配置的交易锁定盈利距离将剩余交易量移动到盈亏平衡锁定水平。
50% + BE（盈利）
仅对当前盈利的仓位应用部分平仓和保护操作。
BE 锁定利润（全部）
将每笔交易的盈亏平衡锁定利润应用于已达到配置的交易触发点的所有仓位。
取消所有止损
从当前符号的筛选仓位中删除止损值，同时保持止盈不变。
关闭所有仓位 + 删除订单
关闭当前符号上的所有过滤未结头寸并删除挂单。作为快速退出功能非常有用。
剥 头皮卖出
使用配置的剥头皮手数打开市场卖出订单。头皮交易可由头皮跟踪逻辑管理。
SCALP BUY
使用配置的头皮手数打开市场买入订单。头皮交易可由头皮跟踪逻辑管理。
重要说明
- EA 是一种交易管理工具。它不是信号服务，不保证盈利。
- 结果取决于市场条件、点差、执行质量、经纪商规则和用户设置。
- 该工具在当前符号上运行，必要时可按类型、神奇数字和注释过滤交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71761
用于黄金（XAUUSD）的双向网格 EA。适用于 ProCent 账户。包括每日盈利目标和最大回撤保护。符号摘要
符号摘要是 MT5 的一项服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，在更改符号或图表时间框架时自动更新报告，无需重启服务。
使用箭头开仓，使用中线平仓。Easy Range Breakout EA - MT5
该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 若市场价格突破区间高点，则开仓做多；若跌破区间低点，则开仓做空。