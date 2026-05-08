符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。

多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。