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执行功能
- 查看器在 MT5 内部的单独窗口中运行
- 服务可保持激活状态并监控图表变化
- 无需重新创建窗口即可更改报告语言
- 界面简洁但数据翔实。
如何使用
- 将服务文件放入MQL5\Services 文件夹。
- 在 MetaEditor 中编译
- 从导航 窗口启动服务
- 启动后，将打开一个单独的查看器窗口
- 更改观察图表上的符号或时间框架 - 报告将自动更新。
- 使用按钮
- 左/右- 水平滚动
- 上/下- 垂直滚动
- RU / EN- 语言切换
- 关闭- 关闭查看器并终止服务。
如何使用
这项服务的作用在于
- 将符号的重要信息收集在一处
- 不会强迫用户打开许多不同的规范窗口
- 可在符号和时间范围之间快速切换
- 同时显示服务器数值和实际计算结果
- 提供清晰易读的报告格式
主要功能
- MT5 内的独立查看器窗口
- 调整窗口大小
- 垂直和水平文本滚动
- 直接在查看器中设置控制按钮
- 支持俄语和英语
- 无需关闭窗口即可即时切换 RU/EN 语言
- 通过终端语言自动选择启动语言
- 更改观察图表的符号或时间范围时自动更新报告
- 无需持续手动重启服务即可运行
报告内容
报告包括
- 符号的简要信息
- 当前买入价/卖出价
- 点数、刻度线大小、位数、点差
- 当日最低价和最高价
- 交易限制和允许模式
- 交易量参数和限制
- 账户货币价格变动的货币价值
- 保证金和杠杆估算
- 掉期和展期信息
- 波动率和时间参数
- 账户和交易环境数据
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/71686
Symbol Summary
符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。HTF Reversal Divergences
多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。
XANDER Grid XAUUSD
用于黄金（XAUUSD）的双向网格 EA。适用于 ProCent 账户。包括每日盈利目标和最大回撤保护。BEC Lockin Dashboard Manager
BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。