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Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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散户支撑线和阻力线的缺陷
散户交易者根据视觉记忆和主观偏见手动绘制水平支撑线和阻力线，这种手动方法在统计学上是无效的。机构算法并不关心你在图表上画的线，它们根据成交量密度和流动性聚类进行操作。
无监督机器学习（K-Means）
为了消除人为偏见，量化对冲基金使用了数据科学。机构 K-Means 流动性聚类 指标将无监督机器学习直接引入您的 MQL5 终端。
该算法处理数百个历史价格点，并以数学方式将其归类为不同的高密度群组，这些群组的中心（"Centroids"）代表流动性在数学上集中的确切价格水平。
核心量化架构
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数学客观性： 自动找到执行集群的精确平均值，绘制动态支撑位和阻力位，以适应不断变化的市场机制。
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零外部依赖性： 经典的 K-Means 算法是用 C++ (MQL5) 原生编写的，这意味着它能在微秒内执行复杂的机器学习阵列，而无需缓慢的 Python 桥接或外部 DLL。
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动态再聚类： 该引擎会在特定算法区间结束时重新计算中心点，以确保您的流动性地图始终与最新的机构订单流保持一致。
执行协议
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连接引擎： 在结构性时间框架（H1、H4 或 D1）上部署指标，绘制宏观流动性集群图。
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交易中心点： 等待价格走势重新测试这些机器计算的水平。由于这些线代表了最大的历史密度，因此可作为均值反转或高概率突破重测的巨大磁区。
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与流量相结合：将 此宏图与订单流量指标（如 CVD 或 Z-Score）结合使用，在价格触及 K-均值中心点时狙击进场。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71641
MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。Imbalance Finder (FVG)
Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。
多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。Symbol Summary
符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。