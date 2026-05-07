散户支撑线和阻力线的缺陷

散户交易者根据视觉记忆和主观偏见手动绘制水平支撑线和阻力线，这种手动方法在统计学上是无效的。机构算法并不关心你在图表上画的线，它们根据成交量密度和流动性聚类进行操作。









无监督机器学习（K-Means）

为了消除人为偏见，量化对冲基金使用了数据科学。机构 K-Means 流动性聚类 指标将无监督机器学习直接引入您的 MQL5 终端。

该算法处理数百个历史价格点，并以数学方式将其归类为不同的高密度群组，这些群组的中心（"Centroids"）代表流动性在数学上集中的确切价格水平。





核心量化架构

数学客观性： 自动找到执行集群的精确平均值，绘制动态支撑位和阻力位，以适应不断变化的市场机制。

零外部依赖性： 经典的 K-Means 算法是用 C++ (MQL5) 原生编写的，这意味着它能在微秒内执行复杂的机器学习阵列，而无需缓慢的 Python 桥接或外部 DLL。

动态再聚类： 该引擎会在特定算法区间结束时重新计算中心点，以确保您的流动性地图始终与最新的机构订单流保持一致。

执行协议