该指标将两个强大的分析工具整合到一个叠加中：RSI 背离检测 和高时间框架 (HTF) 3 倍强度 (PO3) 蜡烛预测。价格走势与 RSI 之间的背离是潜在趋势反转最可靠的预警信号之一。当价格创出新低，而 RSI 创出更高的低点时，看涨反转就成为可能。当价格创出新高，而 RSI 创出较低高点时，则可能出现看跌反转。该指标自动检测所有历史条形图，并继续实时监控，在主图和 RSI 子窗口上用趋势线标记每一个确认的背离。

除了背离检测外，该指标还在最后一个图表条形图的右侧显示实时蜡烛投影面板。该面板显示用户选择的较高时间框架中最近收盘的蜡烛图，以及当前形成的实时 HTF 蜡烛图。每根投影蜡烛都会显示其开盘、高点、低点和收盘值以及带符号的Delta（带方向的刻度线量），让交易者无需切换图表即可一目了然地查看 HTF 动量。历史蜡烛图以柔和的灰色调呈现，以便在视觉上与全彩显示的实时蜡烛图区分开来。

该指标还包括一个内置信号过滤系统，结合 RSI 水平阈值、HTF 蜡烛方向和 Delta 方向来鉴定背离信号。只有通过所有有效过滤器的背离信号才会在图表上显示彩色箭头，并更新图表上的仪表板面板。仪表板会显示当前的符号和时间框架、HTF 蜡烛方向、实时 RSI 读数、实时 Delta 读数以及上次确认的信号及其时间戳。当当前柱状图上形成新的看涨或看跌背离时，可选择弹出警报通知交易者。当指标从图表中移除时，所有绘制的对象都会被干净利落地移除。





输入参数

参数

默认值

说明

=== RSI Divergence ===





InpRsiLen

14

用于计算背离的 RSI 周期。较短的数值会产生更敏感的信号；较长的数值会过滤掉噪音。

InpLbLeft

5

必须比 RSI 缓冲区中的中枢候选条低（中枢低点）或高（中枢高点）的左边条数。

InpLbRight

5

右侧必须低于（中枢低点）或高于（中枢高点）候选中枢条形图的条形图数量。增加该值会延迟检测，但会减少错误中枢。

InpBullDivCol

clrLime

用于 RSI 子窗口和主图表中看涨背离趋势线和标签的颜色。

InpBearDivCol

红色

用于 RSI 子窗口和主图表中的看跌背离趋势线和标签的颜色。

InpShowOnChart

真

启用后，除了 RSI 子窗口外，背离趋势线和文本标签也会映射到主价格图表上。

=== HTF PO3 设置 ===





输入 HTF

PERIOD_H1

为 PO3 投影面板获取蜡烛图的较高时间框架。选择等于或高于当前图表时间框架的任何标准 MetaTrader 5 时间框架。

烛光数量

3

投影到最后一个图表条形图右侧的 HTF 蜡烛总数。最右边的蜡烛总是当前形成的实时 HTF 蜡烛；所有其他蜡烛都是关闭的历史蜡烛。最大值为 10。

输入右偏移

3

最后一个可见价格条与第一个预测 HTF 蜡烛之间的图表条间隙。保持该值较小（1 到 5），以避免投影过于靠右。

InpShowLabels

为真

启用后，OHLC 价格标签（O、H、L、C）将显示在投影面板中实时 HTF 蜡烛的旁边。

InpShowDelta

为真

启用后，每根投影蜡烛下方都会显示一个带符号的 Delta 值（由带方向的刻度线成交量导出）。正 Delta 值显示为绿色；负 Delta 值显示为红色。

输入牛烛

C'8,153,129'

PO3 面板中看涨（收盘价高于开盘价）投射蜡烛图的填充和蜡烛芯颜色。

看跌蜡烛图

C'242,54,69'

PO3 面板中看跌（收盘价低于开盘价）预测蜡烛的填充和灯芯颜色。

=== 信号过滤器 ===





InpUseHTFConfirm

真

启用后，只有当实时 HTF 蜡烛方向与信号方向一致时，才会确认背离信号。看涨背离需要看涨 HTF 蜡烛；看跌背离需要看跌 HTF 蜡烛。

买入水平

45.0

看涨信号的 RSI 临界值。只有当中枢柱的 RSI 值低于该水平时，看涨背离才会通过过滤，确保信号出现在超卖或动能减弱区域。

卖出水平

55.0

看跌信号的 RSI 临界值。只有当中枢柱的 RSI 值高于该水平时，看跌背离才会通过过滤，确保信号出现在超买或上涨动能减弱区域。

输入使用 DeltaFilter

为真

启用后，实时 HTF Delta 必须确认信号方向。看涨信号要求 Delta 值为正；看跌信号要求 Delta 值为负。此过滤器仅适用于实时条形图信号，不适用于历史背离。

输入显示箭头

真

启用后，在历史和实时条形图上，每出现一次通过所有有效过滤器的背离时，就会在主价格图表上画一个方向箭头。

显示仪表盘

真

启用后，会在图表左上角绘制一个深色信息面板。它显示符号、时间框架、HTF 蜡烛方向、RSI 读数、Delta 读数、最后信号类型和信号时间戳。

输入买入箭头列

C'0,200,130'

图表上绘制的看涨（买入）信号箭头的颜色。

卖出箭头颜色

C'255,80,80'

图表上绘制的看跌（卖出）信号箭头的颜色。

=== 警报 ===





InpAlertBull

true

启用后，当当前（最右侧）柱状图上形成新的看涨背离时，会触发弹出式警报。每个条形图只触发一次警报，以防止重复通知。

InpAlertBear

真

启用后，当当前（最右侧）条线出现新的看跌背离时会触发弹出式警报。每个条形图只触发一次警报，以防止重复通知。

