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HTF Reversal Divergences - MetaTrader 5脚本
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该指标将两个强大的分析工具整合到一个叠加中：RSI 背离检测 和高时间框架 (HTF) 3 倍强度 (PO3) 蜡烛预测。价格走势与 RSI 之间的背离是潜在趋势反转最可靠的预警信号之一。当价格创出新低，而 RSI 创出更高的低点时，看涨反转就成为可能。当价格创出新高，而 RSI 创出较低高点时，则可能出现看跌反转。该指标自动检测所有历史条形图，并继续实时监控，在主图和 RSI 子窗口上用趋势线标记每一个确认的背离。
除了背离检测外，该指标还在最后一个图表条形图的右侧显示实时蜡烛投影面板。该面板显示用户选择的较高时间框架中最近收盘的蜡烛图，以及当前形成的实时 HTF 蜡烛图。每根投影蜡烛都会显示其开盘、高点、低点和收盘值以及带符号的Delta（带方向的刻度线量），让交易者无需切换图表即可一目了然地查看 HTF 动量。历史蜡烛图以柔和的灰色调呈现，以便在视觉上与全彩显示的实时蜡烛图区分开来。
该指标还包括一个内置信号过滤系统，结合 RSI 水平阈值、HTF 蜡烛方向和 Delta 方向来鉴定背离信号。只有通过所有有效过滤器的背离信号才会在图表上显示彩色箭头，并更新图表上的仪表板面板。仪表板会显示当前的符号和时间框架、HTF 蜡烛方向、实时 RSI 读数、实时 Delta 读数以及上次确认的信号及其时间戳。当当前柱状图上形成新的看涨或看跌背离时，可选择弹出警报通知交易者。当指标从图表中移除时，所有绘制的对象都会被干净利落地移除。
输入参数
|参数
|默认值
|说明
|=== RSI Divergence ===
|InpRsiLen
|14
|用于计算背离的 RSI 周期。较短的数值会产生更敏感的信号；较长的数值会过滤掉噪音。
|InpLbLeft
|5
|必须比 RSI 缓冲区中的中枢候选条低（中枢低点）或高（中枢高点）的左边条数。
|InpLbRight
|5
|右侧必须低于（中枢低点）或高于（中枢高点）候选中枢条形图的条形图数量。增加该值会延迟检测，但会减少错误中枢。
|InpBullDivCol
|clrLime
|用于 RSI 子窗口和主图表中看涨背离趋势线和标签的颜色。
|InpBearDivCol
|红色
|用于 RSI 子窗口和主图表中的看跌背离趋势线和标签的颜色。
|InpShowOnChart
|真
|启用后，除了 RSI 子窗口外，背离趋势线和文本标签也会映射到主价格图表上。
|=== HTF PO3 设置 ===
|输入 HTF
|PERIOD_H1
|为 PO3 投影面板获取蜡烛图的较高时间框架。选择等于或高于当前图表时间框架的任何标准 MetaTrader 5 时间框架。
|烛光数量
|3
|投影到最后一个图表条形图右侧的 HTF 蜡烛总数。最右边的蜡烛总是当前形成的实时 HTF 蜡烛；所有其他蜡烛都是关闭的历史蜡烛。最大值为 10。
|输入右偏移
|3
|最后一个可见价格条与第一个预测 HTF 蜡烛之间的图表条间隙。保持该值较小（1 到 5），以避免投影过于靠右。
|InpShowLabels
|为真
|启用后，OHLC 价格标签（O、H、L、C）将显示在投影面板中实时 HTF 蜡烛的旁边。
|InpShowDelta
|为真
|启用后，每根投影蜡烛下方都会显示一个带符号的 Delta 值（由带方向的刻度线成交量导出）。正 Delta 值显示为绿色；负 Delta 值显示为红色。
|输入牛烛
|C'8,153,129'
|PO3 面板中看涨（收盘价高于开盘价）投射蜡烛图的填充和蜡烛芯颜色。
|看跌蜡烛图
|C'242,54,69'
|PO3 面板中看跌（收盘价低于开盘价）预测蜡烛的填充和灯芯颜色。
|=== 信号过滤器 ===
|InpUseHTFConfirm
|真
|启用后，只有当实时 HTF 蜡烛方向与信号方向一致时，才会确认背离信号。看涨背离需要看涨 HTF 蜡烛；看跌背离需要看跌 HTF 蜡烛。
|买入水平
|45.0
|看涨信号的 RSI 临界值。只有当中枢柱的 RSI 值低于该水平时，看涨背离才会通过过滤，确保信号出现在超卖或动能减弱区域。
|卖出水平
|55.0
|看跌信号的 RSI 临界值。只有当中枢柱的 RSI 值高于该水平时，看跌背离才会通过过滤，确保信号出现在超买或上涨动能减弱区域。
|输入使用 DeltaFilter
|为真
|启用后，实时 HTF Delta 必须确认信号方向。看涨信号要求 Delta 值为正；看跌信号要求 Delta 值为负。此过滤器仅适用于实时条形图信号，不适用于历史背离。
|输入显示箭头
|真
|启用后，在历史和实时条形图上，每出现一次通过所有有效过滤器的背离时，就会在主价格图表上画一个方向箭头。
|显示仪表盘
|真
|启用后，会在图表左上角绘制一个深色信息面板。它显示符号、时间框架、HTF 蜡烛方向、RSI 读数、Delta 读数、最后信号类型和信号时间戳。
|输入买入箭头列
|C'0,200,130'
|图表上绘制的看涨（买入）信号箭头的颜色。
|卖出箭头颜色
|C'255,80,80'
|图表上绘制的看跌（卖出）信号箭头的颜色。
|=== 警报 ===
|InpAlertBull
|true
|启用后，当当前（最右侧）柱状图上形成新的看涨背离时，会触发弹出式警报。每个条形图只触发一次警报，以防止重复通知。
|InpAlertBear
|真
|启用后，当当前（最右侧）条线出现新的看跌背离时会触发弹出式警报。每个条形图只触发一次警报，以防止重复通知。
|文件名
|文件名称
|HTF_Reversal_Divergences.mq5
|适用于 MetaTrader 5 的 HTF PO3 + RSI Divergence 指标的完整源代码
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71611
这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。ASQ PropFirm Shield
MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。
符号摘要是一项 MT5 服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，并可在观察的图表改变符号或时间框架时自动更新报告，而无需重启服务。符号摘要
符号摘要是 MT5 的一项服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，在更改符号或图表时间框架时自动更新报告，无需重启服务。