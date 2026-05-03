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Fair Value Gap FVG MT5 - MetaTrader 5脚本

Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas

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凭借超过16年的金融市场实战经验，我专注于为MT4/MT5开发高性能外汇交易策略、技术指标及自动化智能交易系统（Expert Advisors）。我的工作涵盖精密设计的交易系统，注重准确性、稳定性和实际可操作性。
自2014年创建交易博客以来，我已积累了每月超过40,000名全球读者——在外汇教育、算法交易和市场分析领域建立了值得信赖的声誉。我的指标和智能交易系统被全球各地寻求系统化、规则驱动市场优势的交易者广泛使用。
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在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。

功能：


- 看涨和看跌公平价值缺口检测
- 可配置颜色和不透明度的矩形区域
- 缺口填补跟踪：删除、淡化或保留已填补缺口
- 最小缺口尺寸过滤器，以减少噪音
- 缺口大小标签
- 新 FVG 形成和填充事件警报

- 推送通知和电子邮件支持



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71423

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