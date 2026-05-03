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Fair Value Gap FVG MT5 - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71423
Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression
定量机器学习信封，利用 Nadaraya-Watson 核回归数学，动态预测具有统计意义的均值回归区，而无需依赖传统的标准偏差。Institutional Gaussian Signal Filter (Zero-Lag ALMA)
定量高斯滤波器旨在通过应用先进的数字信号处理技术，在不影响响应速度的情况下消除市场噪音，从而取代滞后的零售移动平均线。
Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)
这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。Pivot point
改变方向的线路