在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。

功能：



- 看涨和看跌公平价值缺口检测

- 可配置颜色和不透明度的矩形区域

- 缺口填补跟踪：删除、淡化或保留已填补缺口

- 最小缺口尺寸过滤器，以减少噪音

- 缺口大小标签

- 新 FVG 形成和填充事件警报