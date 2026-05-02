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Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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零售波动率指标的缺陷
大多数散户交易者依赖于布林线或标准包络线等僵化的波动率工具，这些工具存在根本性缺陷，因为它们是根据线性移动平均线来计算标准差的。当市场进入极端的系统性震荡状态时，这些传统的波段就会完全失效，为反转提供绝对零度的数学边界。
机构量化模型完全放弃了线性平均值。相反，它们使用非参数平滑技术来映射价格馈送的实际潜在结构。
机构优势：核回归
Nadaraya-Watson 核回归 指标将核心机器学习概念直接带入您的本地交易终端，通过对历史价格行为应用高斯核，该算法为最近的局部价格集群分配更高的权重，同时积极过滤掉远处的结构异常。
这就创建了一个高度动态的非线性回归通道，比任何标准的波动率工具都更接近真实的市场共识。
核心量化特征
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动态均值反转： 当执行价格突破该内核包络线的外部界限时，就意味着出现了严重的数学异常现象--市场已从其本地化回归均值拉伸过远，瞬间出现流动性空白。
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非线性平滑： 忽略标准偏差的刚性，让波段有机地适应突然注入的交易量。
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实时处理： 底层 MQL5 架构经过高度优化，可实时运行这些复杂的距离计算，完全不需要外部 Python 库或严重的 CPU 节流。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71353
定量高斯滤波器旨在通过应用先进的数字信号处理技术，在不影响响应速度的情况下消除市场噪音，从而取代滞后的零售移动平均线。Institutional Z-Score Statistical Reversion
这是一种专业的定量震荡指标，可取代 RSI 等传统的零售动量指标，它计算价格走势的统计标准偏差，以识别数学上的衰竭反转。
在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)
这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。