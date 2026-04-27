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ASQ FlowDesk One Click Execution Position Management Panel - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
功能
- 一键式多头/空头 市场执行
- 挂单：买入限价、卖出限价、买入止损、卖出止损
- 3 种头寸大小模式：手动手数、股本百分比或固定现金风险
- 带有 3 个止盈目标（T1/T2/T3）的按比例退出--可配置平仓分数
- 4 种跟踪方法：禁用、固定距离、ATR 自适应、先行条结构
- 自动盈亏平衡：在获利 X 点后，将止损移至进场 + 缓冲区
- 仓位管理：全部平仓、多头平仓、空头平仓、取消挂单、锁定入场
- 实时分析面板：点差、仓位、风险敞口、损益、目标、跟踪状态
安装
- 将 ASQ_FlowDesk.mq5 复制到您的 MQL5/Experts/ 文件夹中
- 在 MetaEditor 中编译或重启 MetaTrader 5
- 拖动到任何图表并启用允许算法交易
- 面板立即出现在图表上
如何使用
- 设置风险- 选择规模大小方法（建议使用 % 净值），设置风险百分比（默认为 1）
- 设置退出水平- 止损（200 点）、目标 1（150 点）、目标 2（300 点）、目标 3（500 点）
- 执行- 点击 "多"（绿色）或"空"（红色）市场订单
- 挂单- 使用买入/卖出限价/止损按钮进行限价或止损输入
- 平仓- 点击 "全部平仓"，一次性关闭所有 仓位和挂单
- 一旦配置，跟踪风格和自动盈亏平衡功能将自动运行
关键参数
|参数
|默认值
|说明
|规模确定方法
|股本百分比
|手动手数/股票百分比/固定现金
|风险百分比
|1.0%
|每笔交易的股票风险百分比
|止损
|200 点
|默认止损距离（点
|目标 1 / 2 / 3
|150 / 300 / 500 点
|按比例止盈水平
|T1 / T2 / T3 收盘百分比
|40% / 30% / 100%
|在每个目标位置平仓的比例
|跟踪风格
|ATR 自适应
|关闭 / 固定 / 基于 ATR / 结构
|跟踪 ATR 长度
|14 条
|自适应跟踪的 ATR 回溯
|跟踪 ATR 比例
|1.5×
|拖曳距离的 ATR 倍率
|自动盈亏平衡
|开启
|盈利 100 点时触发，缓冲 5 点
|挂单缺口
|100 点
|挂单与当前价格的距离
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71119
ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA
ASQ RiskGuard 是一款适用于 MetaTrader 5 的风险管理智能交易系统，可保护您的账户免受过度缩水的影响。它能实时监控资产净值、执行每日损失限额、防范高点差、过滤交易时段并提供可视化风险仪表盘，所有这些都能与您的其他智能交易系统一起悄无声息地运行。SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector
高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。
Dominance EA
日线偏态智能交易系统，通过 MA 确认分析前一天的看涨与看跌控制，执行单笔最低交易量交易，并进行基于 ATR 的风险管理，从而主导市场。Institutional Z-Score Statistical Reversion
这是一种专业的定量震荡指标，可取代 RSI 等传统的零售动量指标，它计算价格走势的统计标准偏差，以识别数学上的衰竭反转。