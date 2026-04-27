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EA

ASQ FlowDesk One Click Execution Position Management Panel - MetaTrader 5EA

Muharrem Rogova
Muharrem Rogova

Muharrem Rogova

4.2 (28)
AlgoSphere Quant 创始人 — 打造完整的规则化 MT5 交易工具生态系统。
我们的理念：市场结构优先，始终严格控制风险，绝不使用马丁格尔。
我们为有纪律地交易的交易者而打造 — 而非凭希望交易。
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智能交易系统（EA）
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AnaCristina MT5 — 旗舰 EA | 多货币 | 市场状态检测引擎 | $349
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M1

功能

  • 一键式多头/空头 市场执行
  • 挂单：买入限价、卖出限价、买入止损、卖出止损
  • 3 种头寸大小模式：手动手数、股本百分比或固定现金风险
  • 带有 3 个止盈目标（T1/T2/T3）的按比例退出--可配置平仓分数
  • 4 种跟踪方法：禁用、固定距离、ATR 自适应、先行条结构
  • 自动盈亏平衡：在获利 X 点后，将止损移至进场 + 缓冲区
  • 仓位管理：全部平仓、多头平仓、空头平仓、取消挂单、锁定入场
  • 实时分析面板：点差、仓位、风险敞口、损益、目标、跟踪状态

安装

  1. 将 ASQ_FlowDesk.mq5 复制到您的 MQL5/Experts/ 文件夹中
  2. 在 MetaEditor 中编译或重启 MetaTrader 5
  3. 拖动到任何图表并启用允许算法交易
  4. 面板立即出现在图表上

M2

如何使用

  1. 设置风险- 选择规模大小方法（建议使用 % 净值），设置风险百分比（默认为 1）
  2. 设置退出水平- 止损（200 点）、目标 1（150 点）、目标 2（300 点）、目标 3（500 点）
  3. 执行- 点击 ""（绿色）"空"（红色）市场订单
  4. 挂单- 使用买入/卖出限价/止损按钮进行限价或止损输入
  5. 平仓- 点击 "全部平仓"，一次性关闭所有 仓位和挂单
  6. 一旦配置，跟踪风格和自动盈亏平衡功能将自动运行

关键参数

参数 默认值 说明
规模确定方法 股本百分比 手动手数/股票百分比/固定现金
风险百分比 1.0% 每笔交易的股票风险百分比
止损 200 点 默认止损距离（点
目标 1 / 2 / 3 150 / 300 / 500 点 按比例止盈水平
T1 / T2 / T3 收盘百分比 40% / 30% / 100% 在每个目标位置平仓的比例
跟踪风格 ATR 自适应 关闭 / 固定 / 基于 ATR / 结构
跟踪 ATR 长度 14 条 自适应跟踪的 ATR 回溯
跟踪 ATR 比例 1.5× 拖曳距离的 ATR 倍率
自动盈亏平衡 开启 盈利 100 点时触发，缓冲 5 点
挂单缺口 100 点 挂单与当前价格的距离

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71119

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