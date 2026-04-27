ASQ RiskGuard 是一款适用于 MetaTrader 5 的风险管理智能交易系统，可保护您的账户免受过度缩水的影响。它能实时监控资产净值、执行每日损失限额、防范高点差、过滤交易时段并提供可视化风险仪表盘，所有这些都能与您的其他智能交易系统一起悄无声息地运行。

高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。