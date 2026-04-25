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ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines - MetaTrader 5脚本

Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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在机构交易和 ICT（Inner Circle Trader）方法中，开盘价是图表上最关键的参考点。机构算法使用真实的每日、每周和每月开盘价来设计 "Power of 3"（PO3）循环：在开盘时累积、在开盘价下方或上方操纵以诱捕散户交易者，并按真实的日线方向进行派发。

ICT 真实开盘价和 PO3 线指标是一种精确、非滞后的实用工具，可自动计算并在图表上绘制这些机构参考点。

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核心功能

  • AMD 基础： 从视觉上将图表分为溢价区（高于开盘价）和贴水区（低于开盘价），准确显示散户操纵发生的位置。

  • 多时间框架锚点： 在执行时间框架（M1、M5、M15）上同时显示日线（午夜）、周线和月线开盘线。

  • 超轻量级： 专为 0% CPU 负载而设计。它使用本地终端计时器绘制当前时段的静态水平线，完全避开了繁重的历史计算。

  • 简洁的视觉效果： 保持图表的专业性。没有杂乱的文字或滞后带，只有纯粹的机构价格水平。

输入参数

  • Show_Daily_Open： 切换每日开盘线（默认值：True）。

  • Show_Weekly_Open： 切换每周开盘线（默认值：True）。

  • Show_Monthly_Open： 切换月开盘线（默认值：True）。

  • 颜色和样式设置： 可完全自定义颜色和线条样式（实线、虚线、点线），与您的交易模板完美融合。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71047

计算地块百分比 计算地块百分比

根据存款百分比计算批量的功能

ZigZag Support and Resistance Detection ZigZag Support and Resistance Detection

ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。

SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector

高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。

ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA

ASQ RiskGuard 是一款适用于 MetaTrader 5 的风险管理智能交易系统，可保护您的账户免受过度缩水的影响。它能实时监控资产净值、执行每日损失限额、防范高点差、过滤交易时段并提供可视化风险仪表盘，所有这些都能与您的其他智能交易系统一起悄无声息地运行。