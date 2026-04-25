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ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines - MetaTrader 5脚本
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在机构交易和 ICT（Inner Circle Trader）方法中，开盘价是图表上最关键的参考点。机构算法使用真实的每日、每周和每月开盘价来设计 "Power of 3"（PO3）循环：在开盘时累积、在开盘价下方或上方操纵以诱捕散户交易者，并按真实的日线方向进行派发。
ICT 真实开盘价和 PO3 线指标是一种精确、非滞后的实用工具，可自动计算并在图表上绘制这些机构参考点。
核心功能
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AMD 基础： 从视觉上将图表分为溢价区（高于开盘价）和贴水区（低于开盘价），准确显示散户操纵发生的位置。
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多时间框架锚点： 在执行时间框架（M1、M5、M15）上同时显示日线（午夜）、周线和月线开盘线。
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超轻量级： 专为 0% CPU 负载而设计。它使用本地终端计时器绘制当前时段的静态水平线，完全避开了繁重的历史计算。
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简洁的视觉效果： 保持图表的专业性。没有杂乱的文字或滞后带，只有纯粹的机构价格水平。
输入参数
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Show_Daily_Open： 切换每日开盘线（默认值：True）。
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Show_Weekly_Open： 切换每周开盘线（默认值：True）。
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Show_Monthly_Open： 切换月开盘线（默认值：True）。
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颜色和样式设置： 可完全自定义颜色和线条样式（实线、虚线、点线），与您的交易模板完美融合。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71047
根据存款百分比计算批量的功能ZigZag Support and Resistance Detection
ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。
高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA
ASQ RiskGuard 是一款适用于 MetaTrader 5 的风险管理智能交易系统，可保护您的账户免受过度缩水的影响。它能实时监控资产净值、执行每日损失限额、防范高点差、过滤交易时段并提供可视化风险仪表盘，所有这些都能与您的其他智能交易系统一起悄无声息地运行。