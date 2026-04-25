在机构交易和 ICT（Inner Circle Trader）方法中，开盘价是图表上最关键的参考点。机构算法使用真实的每日、每周和每月开盘价来设计 "Power of 3"（PO3）循环：在开盘时累积、在开盘价下方或上方操纵以诱捕散户交易者，并按真实的日线方向进行派发。

ICT 真实开盘价和 PO3 线指标是一种精确、非滞后的实用工具，可自动计算并在图表上绘制这些机构参考点。





核心功能



AMD 基础： 从视觉上将图表分为溢价区（高于开盘价）和贴水区（低于开盘价），准确显示散户操纵发生的位置。

多时间框架锚点： 在执行时间框架（M1、M5、M15）上同时显示日线（午夜）、周线和月线开盘线。

超轻量级： 专为 0% CPU 负载而设计。它使用本地终端计时器绘制当前时段的静态水平线，完全避开了繁重的历史计算。

简洁的视觉效果： 保持图表的专业性。没有杂乱的文字或滞后带，只有纯粹的机构价格水平。

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