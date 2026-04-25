在金融市场的系统环境中，流动性是主要引擎。大多数散户交易者都会在明显的波段高点和低点设置止损点，从而在真正的波动开始之前，形成机构算法所瞄准的流动性池。这种现象被称为 "流动性扫荡 "或 "止损猎杀"。

SMC Liquidity Sweep Detector 是一款专业工具，可监控市场微观结构，实时识别这些事件。它不只是寻找价格突破某个水平；它还专门寻找 "假突破 "或 "拒绝"--即价格突破了之前的结构性高点或低点，但未能维持走势，而是收盘回到了区间内。









技术逻辑和功能：



精确检测： 自动识别并标注高于前期波动高点和低于前期波动低点的流动性突袭。

剔除过滤器： 只有当突破口出现灯芯，随后出现强烈的价格拒绝时，才会发出清仓信号。

非重绘： 逻辑基于封闭的蜡烛图，确保视觉信号固定在图表上，以便进行客观的回溯测试。

模块化警报： 包括终端警报，可在机构流动性清空的确切时刻通知交易者。

输入参数：

