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SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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该指标是专为 Smart Money Concepts (SMC) 交易者设计的纯价格行为工具。它能自动扫描图表，实时检测并显示公平价值缺口 (FVG)，也称为失衡或低效。
当出现三根蜡烛序列时，第一根蜡烛和第三根蜡烛的蜡烛芯不重叠，从而在第二根蜡烛的主体中留下 "缺口"，这就是公平价值缺口。这些区域是价格的强力磁铁，当市场回归以缓解失衡时，通常会成为高概率目标或反转区域。
主要功能
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即时检测： 在第三根蜡烛收盘时自动识别看涨（需求）和看跌（供应）FVG。
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非重绘： 该逻辑严格依赖于封闭的蜡烛图，确保一旦绘制出 FVG，就永远不会重新绘制或移动。
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轻量级： 经过优化的代码可扫描用户定义的历史长度，即使连接到多个图表也能确保零终端滞后。
输入参数：
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InpHistoryBars： 指标将扫描的最大历史条数（默认为 500，以保持终端速度极快）。
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InpColorBull： 看涨 FVG 的自定义颜色选择。
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InpColorBear： 看跌 FVG 的自定义颜色选择。
建议用法： 将该指标附加到执行时间框架（如 M5 或 M15）上，以发现精确的入场失衡，或在更高的时间框架（H1 或 H4）上使用该指标来定义结构性流动性目标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70854
MT5 平台上的标准 MACD 似乎不够用，因此我从松树脚本中复制了这个版本的代码。OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action
严格的多时间框架价格行动智能交易系统，可同时根据不同时间框架内的精确 OHLC 条件进行交易。它具有挂单入场、角色反转和动态风险管理功能，无需使用任何滞后指标。
该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。To Close All Open Trades of Different Symbols
技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。