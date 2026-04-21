该指标是专为 Smart Money Concepts (SMC) 交易者设计的纯价格行为工具。它能自动扫描图表，实时检测并显示公平价值缺口 (FVG)，也称为失衡或低效。

当出现三根蜡烛序列时，第一根蜡烛和第三根蜡烛的蜡烛芯不重叠，从而在第二根蜡烛的主体中留下 "缺口"，这就是公平价值缺口。这些区域是价格的强力磁铁，当市场回归以缓解失衡时，通常会成为高概率目标或反转区域。





主要功能

即时检测： 在第三根蜡烛收盘时自动识别看涨（需求）和看跌（供应）FVG。

非重绘： 该逻辑严格依赖于封闭的蜡烛图，确保一旦绘制出 FVG，就永远不会重新绘制或移动。

轻量级： 经过优化的代码可扫描用户定义的历史长度，即使连接到多个图表也能确保零终端滞后。

输入参数：

InpHistoryBars： 指标将扫描的最大历史条数（默认为 500，以保持终端速度极快）。

InpColorBull： 看涨 FVG 的自定义颜色选择。

InpColorBear： 看跌 FVG 的自定义颜色选择。

建议用法： 将该指标附加到执行时间框架（如 M5 或 M15）上，以发现精确的入场失衡，或在更高的时间框架（H1 或 H4）上使用该指标来定义结构性流动性目标。