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CRT Indicator(STF) : Explorer - MetaTrader 5脚本

Chukwubuikem Okeke
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In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
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显像管指标（STF）--探索完美的显像管模型

该指标是我的一项重点探索，旨在直接在实时图表上客观测试和直观显示网上常见的 "完美 "CRT（蜡烛区间理论）设置。

它由不到 100 行的 MQL5 代码构建而成，注重结构的纯粹性和逻辑的清晰性。该算法可检测严格的三蜡烛结构条件（方向移动、范围扩大、中点定位和结构违反），并使用干净的趋势线即时预测蜡烛范围。无缓冲区。无杂波。不依赖多时间框架。只有单一时间框架上的原始结构逻辑。

核心目标简单而严谨：

当 "教科书式 "的单一时间框架 CRT 模型暴露于不同的符号和时间框架时，究竟会产生什么结果？

通过将这一概念简化为原始的蜡烛几何形状和结构条件，该指标允许交易者观察不同市场的 CRT 行为，而无需主观解释。无重绘逻辑。无多时间框架依赖性。只有实时呈现的纯结构检测。


最让我惊讶的是特定符号和时间框架的视觉结果。它所产生的结构清晰度引出了一个更深层次的问题：
在较低的时间框架（多时间框架方法）上应用什么是最佳的入市过滤器？

这不是一个成品系统，而是一个用于认真探索 CRT 的精密结构探针。

显像管资源管理器

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70379

ExMachina Telegram Bridge ExMachina Telegram Bridge

将您的 MetaTrader 5 账户连接至 Telegram。每次交易开仓、平仓或修改时，您都会直接在手机上收到即时通知。 这是一款仅发出通知的智能交易系统。它不会进行、修改或关闭任何交易。它监控您的账户活动，并通过 Bot API 向您的 Telegram 聊天室发送格式化信息。

ExMachina TradePilot ExMachina TradePilot

专业的交易管理面板：一键式买入/卖出，自动调整手数、智能跟踪止损（ATR/固定/蜡烛图）、自动盈亏平衡、多TP部分平仓系统（TP1/TP2/TP3），以及一键式挂单。为严肃的交易者提供一体化订单管理。

Bid-Ask Pressure Dashboard Bid-Ask Pressure Dashboard

轻量级滴答驱动仪表盘，可直接在图表上显示短期买入/卖出压力。

Inside Bar Detector with Alerts Inside Bar Detector with Alerts

在图表上突出显示内栏蜡烛图形态，并在检测到新的形态时提供可选的弹出式和推送式警报。