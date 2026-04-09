显像管指标（STF）--探索完美的显像管模型





该指标是我的一项重点探索，旨在直接在实时图表上客观测试和直观显示网上常见的 "完美 "CRT（蜡烛区间理论）设置。





它由不到 100 行的 MQL5 代码构建而成，注重结构的纯粹性和逻辑的清晰性。该算法可检测严格的三蜡烛结构条件（方向移动、范围扩大、中点定位和结构违反），并使用干净的趋势线即时预测蜡烛范围。无缓冲区。无杂波。不依赖多时间框架。只有单一时间框架上的原始结构逻辑。





核心目标简单而严谨：





当 "教科书式 "的单一时间框架 CRT 模型暴露于不同的符号和时间框架时，究竟会产生什么结果？





通过将这一概念简化为原始的蜡烛几何形状和结构条件，该指标允许交易者观察不同市场的 CRT 行为，而无需主观解释。无重绘逻辑。无多时间框架依赖性。只有实时呈现的纯结构检测。









最让我惊讶的是特定符号和时间框架的视觉结果。它所产生的结构清晰度引出了一个更深层次的问题：

在较低的时间框架（多时间框架方法）上应用什么是最佳的入市过滤器？



