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VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
VR Breakdown Level - 一种基于突破前期高点或低点的简单交易策略，计算级别的时间周期由用户在交易机器人设置中选择。
策略逻辑：
在新交易周期开始时（由用户在设置中选择），交易机器人会记录上一周期的高点和低点价格。随后，如果价格达到其中一个级别，将沿着该级别的方向开仓。换句话说，如果价格上涨并超过前期高点，交易机器人将以用户在设置中指定的手数买入金融工具。所有开仓头寸均设置止损和止盈（由用户在设置中指定）。头寸仅通过止损或止盈平仓。
类似策略也可通过BUY STOP和SELL STOP挂单实现，区别在于使用挂单时需要及时删除反向挂单。挂单的存在会向经纪商揭示我们计划入场的价格水平。而使用"内部"级别则对经纪商隐藏了这一信息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/69545
Sideways Martingale
使用 onnx AI 的马丁格尔趋势检测器修改订单
修改未结头寸和挂单的功能
Project Template Generator
本脚本是开发人员如何使用 MQL5 以编程方式处理文件的实用示例。其关键目标之一是演示有效的项目文件组织，这对于开发大型系统或旨在创建可移植、独立项目的开发人员来说至关重要。这一概念还可以进一步扩展和完善，以支持更先进的开发工作流程。EA Duplicate Detector
允许 EA 根据条件确定图表上是否有重复的 EA。