



我运行 RSI 策略已经一年多了，单时间框架 RSI 给了我太多错误信号，尤其是在黄金和快速波动货币对的波动时段。因此，我创建了这个多时间框架扫描器，以便在收敛设置完全形成之前捕捉到它们。

该指标最多可同时监控 7 个时间框架（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）的 RSI 值，并在图表上以简洁的可视化仪表盘显示所有信息。当 RSI 进入任何时间框架的超买（>70）或超卖（<30）区域时，它会通过推送通知、电子邮件或声音发送即时警报。

真正的威力来自底部的对齐指标--当 3 个或更多时间框架同时进入超买或超卖区域时，你会收到一个大警告。这就是你的收敛区，根据我的经验，这些是反转或强势延续的最高概率设置。

版本 6 - 准备就绪（2026 年 2 月） 智能警报重试系统 -- 如果推送通知或电子邮件失败（连接不稳定、终端繁忙），它会自动重试 2 次，延迟时间为 100 毫秒。关键设置时不再错过警报。

如果推送通知或电子邮件失败（连接不稳定、终端繁忙），它会自动重试 2 次，延迟时间为 100 毫秒。关键设置时不再错过警报。 详细日志控制 -- 新的输入参数可让你切换详细调试日志的开/关。在生产过程中保持日志清洁，在故障排除时启用。非常适合 VPS 部署。

新的输入参数可让你切换详细调试日志的开/关。在生产过程中保持日志清洁，在故障排除时启用。非常适合 VPS 部署。 提取所有常量 - 现在每个神奇的数字都是一个命名常量（LINE_HEIGHT_PADDING、ALERT_MAX_RETRIES 等）。这使得代码更易于定制，并能有效防止错别字。

现在每个神奇的数字都是一个命名常量（LINE_HEIGHT_PADDING、ALERT_MAX_RETRIES 等）。这使得代码更易于定制，并能有效防止错别字。 强大的错误处理 功能 -- 警报重试逻辑可跳过配置错误（不会在电子邮件未设置的情况下无限重试循环），节流警告可防止垃圾日志。

功能 警报重试逻辑可跳过配置错误（不会在电子邮件未设置的情况下无限重试循环），节流警告可防止垃圾日志。 在真实账户上进行过测试 - 自 2025 年 10 月起在我的账户上运行，2026 年 2 月更新至 v1.6。4 个多月来，零崩溃或内存泄漏。

功能特点

监控 7 个时间框架 - M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1（可独立切换每个 框架的 开/关）

M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1（可独立切换每个 开/关） 可视化仪表盘 - 实时 RSI 值按状态用颜色编码（红色 = 超买，蓝色 = 超卖，灰色 = 中性）

实时 RSI 值按状态用颜色编码（红色 = 超买，蓝色 = 超卖，灰色 = 中性） 带重试功能的多渠道警报 -- 推送通知、电子邮件和声音警报，可在失败时自动重试（V1.6 版功能）

推送通知、电子邮件和声音警报，可在失败时自动重试（V1.6 版功能） 收敛警告 -- 当 3 个以上时间框架处于超买或超卖（"货币区"）时，特殊指标会突出显示

当 3 个以上时间框架处于超买或超卖（"货币区"）时，特殊指标会突出显示 完全自定义 -- 调整 RSI 周期（1-500）、超买/超卖水平、颜色、仪表板位置、字体大小（6-24，自动缩放）、更新间隔（1-60 秒）

调整 RSI 周期（1-500）、超买/超卖水平、颜色、仪表板位置、字体大小（6-24，自动缩放）、更新间隔（1-60 秒） 代码简洁 - 无神奇数字、适当的错误处理、隐藏所有仪表盘对象，避免 MT5 杂乱无章 (OBJPROP_HIDDEN)

无神奇数字、适当的错误处理、隐藏所有仪表盘对象，避免 MT5 杂乱无章 (OBJPROP_HIDDEN) 详细日志切换 - 无需重新编译即可启用/禁用详细调试日志（非常适合 VPS 或实时交易）

如何使用

1.附加到任何图表 - 适用于所有符号。我主要在 XAUUSD（黄金）和 EURUSD 上使用它进行剥头皮交易，但它同样适用于指数（US30、NAS100）或加密货币（BTCUSD）。

2.选择您的时间框架 - 在输入中切换您要监控的时间框架。对于日内交易，我通常使用 M15、M30、H1、H4。对于波段交易，尝试 H1、H4、D1、W1。

3.配置警报 - 根据设置启用推送/邮件/声音警报。如果您在 VPS 上运行并希望获得移动警报，请启用推送通知。重试系统（v1.6）确保即使第一次尝试失败也能收到警报。

4.注意收敛 - 当底部警告显示"⚠ 3+ TF OVERBOUGHT "或"⚠ 3+ TF OVERSOLD "时，就是你的提示。不要盲目逆势而为，先用价格行为（针柱、吞没、拒绝灯芯等）进行确认。

5.可选：启用冗长日志 - 如果要调试或测试新设置，请在输入中启用冗长日志（Verbose_Logging）。这会记录重试尝试、位置调整等详细信息。生产时请将其关闭，以保持日志清洁。

输入参数

RSI 设置：

RSI_Period （ 默认：14）- 标准 RSI 计算周期（1-500 范围）

默认：14）- 标准 RSI 计算周期（1-500 范围） Overbought_Level （ 默认值：70）- 超买 警报阈值（50-100）

默认值：70）- 警报阈值（50-100） Oversold_Level （ 默认值：30）- 超卖警报的阈值（0-50）

时间框架选择：

切换每个时间框架的开/关： Show_M1 , Show_M5 , Show_M15 , Show_M30 , Show_H1 , Show_H4 , Show_D1

, , , , , , 建议：除非确实需要，否则不要启用全部 7 个时间框架。我发现 4-5 个时间框架（M15、M30、H1、H4、D1）是大多数策略的最佳选择。

警报设置：

Enable_Push_Alerts - 向移动 MT5 终端发送推送通知

向移动 MT5 终端发送推送通知 启用电子邮件 警报 - 发送电子邮件警报（首先在 "工具">"选项">"电子邮件 "中配置电子邮件）

警报 发送电子邮件警报（首先在 "工具">"选项">"电子邮件 "中配置电子邮件） Enable_Sound_Alerts - 触发警报时播放声音（默认：alert2.wav）

触发警报时播放声音（默认：alert2.wav） Alert_Sound - 声音文件名称（必须位于终端 "声音 "文件夹中）

显示设置：

Dashboard_X / Dashboard_Y - 图表上的位置（以像素为单位）（V1.5 以上版本会在偏离屏幕时自动调整

图表上的位置（以像素为单位）（V1.5 以上版本会在偏离屏幕时自动调整 Dashboard_Width - 仪表盘宽度（150-500 像素，默认为 200）

仪表盘宽度（150-500 像素，默认为 200） Color_Overbought / Color_Oversold / Color_Neutral - 自定义颜色以匹配您的图表主题

自定义颜色以匹配您的图表主题 Color_Background - 仪表板背景（默认：深灰色 C'20,20,20')

仪表板背景（默认：深灰色 C'20,20,20') Font_Size - 文字大小 6-24（用户界面自动按比例缩放，我使用 10-12）。

文字大小 6-24（用户界面自动按比例缩放，我使用 10-12）。 Update_Seconds - 刷新数据的频率（1-60 秒，默认：1）

高级设置（v1.6）：

Verbose_Logging （ 默认： false ）- 启用详细的调试日志。打开用于故障排除，关闭用于生产/VPS。记录重试尝试、位置调整、数据加载状态等。

默认： ）- 启用详细的调试日志。打开用于故障排除，关闭用于生产/VPS。记录重试尝试、位置调整、数据加载状态等。 Alert_Retry_Enabled （ 默认值：true）- 自动重试失败警报最多 2 次，延迟 100 毫秒。防止因临时连接问题或终端繁忙而错过通知。

最佳实践

根据我过去 4 个多月对真实账户的测试结果：

在活跃时段使用 - 在伦敦和纽约时段使用效果最佳。亚洲时段往往太不稳定，RSI 收敛没有意义。

在伦敦和纽约时段使用效果最佳。亚洲时段往往太不稳定，RSI 收敛没有意义。 不要等所有时间框架都一致 - 如果等所有 7 个 时间框架 都达到极端水平，每周可能只能得到一个信号。3 个以上的收敛警告是质量和频率之间的甜蜜点。

如果等所有 7 个 都达到极端水平，每周可能只能得到一个信号。3 个以上的收敛警告是质量和频率之间的甜蜜点。 与价格行为相结合 -- 该指标会告诉你 RSI 何时对齐，但你仍需要用良好的入市设置（拒绝灯芯、打破结构、吞没蜡烛等）来确认。

该指标会告诉你 RSI 何时对齐，但你仍需要用良好的入市设置（拒绝灯芯、打破结构、吞没蜡烛等）来确认。 调整货币对的阈值 -- 对于英镑兑日元等速度较快的货币对或波动较大的指数，我有时会使用 75/25 而不是 70/30。黄金默认使用 70/30。测试适合自己风格的方法。

对于英镑兑日元等速度较快的货币对或波动较大的指数，我有时会使用 75/25 而不是 70/30。黄金默认使用 70/30。测试适合自己风格的方法。 将 H4 RSI 作为 "否决权 "来观察 - 如果 H4 显示出强劲趋势（RSI > 60 或 < 40），则要小心根据 M15/M30 信号进行反趋势入场。你很可能正在挨刀。

如果 H4 显示出强劲趋势（RSI > 60 或 < 40），则要小心根据 M15/M30 信号进行反趋势入场。你很可能正在挨刀。 使用收敛进行确认，而不是启动 - 当我看到 "3 TF OVERBOUGHT "时，我不会盲目做空。我首先等待价格显示疲软（打破结构、拒绝等），然后再利用收敛作为额外的信心。

当我看到 "3 TF OVERBOUGHT "时，我不会盲目做空。我首先等待价格显示疲软（打破结构、拒绝等），然后再利用收敛作为额外的信心。 在 VPS 上启用警报重试 - 如果您在连接不稳定或延迟较高的 VPS 上运行，请保持 Alert_Retry_Enabled = true。1 月份，当我的 VPS 出现网络故障时，它让我避免了错过两次重要的 XAUUSD 设置。

如果您在连接不稳定或延迟较高的 VPS 上运行，请保持 Alert_Retry_Enabled = true。1 月份，当我的 VPS 出现网络故障时，它让我避免了错过两次重要的 XAUUSD 设置。 在生产环境中关闭冗长日志记录 - 冗长日志记录非常适合调试，但在磁盘空间有限的 VPS 上，应将其关闭，以避免日志文件臃肿。

技术说明

此版本为 v1.6，包含可用于生产的改进：

警报重试系统（v1.6 新增） - SendSoundWithRetry()、SendPushWithRetry()、SendEmailWithRetry() 函数会自动重试失败的警报，最多 2 次，延迟 100 毫秒。在配置错误（电子邮件为 4510，推送为 4515）时跳过重试，以避免无限循环。

SendSoundWithRetry()、SendPushWithRetry()、SendEmailWithRetry() 函数会自动重试失败的警报，最多 2 次，延迟 100 毫秒。在配置错误（电子邮件为 4510，推送为 4515）时跳过重试，以避免无限循环。 冗长日志控制（V1.6 版新增） -- Verbose_Logging 输入参数对所有调试 Print() 语句进行控制。在生产过程中保持日志清洁，并在需要时进行详细的故障排除。

Verbose_Logging 输入参数对所有调试 Print() 语句进行控制。在生产过程中保持日志清洁，并在需要时进行详细的故障排除。 提取所有常量 - LINE_HEIGHT_PADDING = 8、DEFAULT_DASH_X = 20、DEFAULT_DASH_Y = 50、ALERT_MAX_RETRIES = 2、ALERT_RETRY_DELAY_MS = 100。使代码自成文档，更易于调整。

LINE_HEIGHT_PADDING = 8、DEFAULT_DASH_X = 20、DEFAULT_DASH_Y = 50、ALERT_MAX_RETRIES = 2、ALERT_RETRY_DELAY_MS = 100。使代码自成文档，更易于调整。 稳健的仪表盘定位 - 验证图表尺寸，并在不小心将其设置为偏离屏幕时自动调整。使用 DEFAULT_DASH_X/Y 常量而不是硬编码的回退值。

验证图表尺寸，并在不小心将其设置为偏离屏幕时自动调整。使用 DEFAULT_DASH_X/Y 常量而不是硬编码的回退值。 所有对象上的 OBJPROP_HIDDEN - 仪表板元素不会干扰 MT5 对象列表（版本 5 以上）

仪表板元素不会干扰 MT5 对象列表（版本 5 以上） 经过节流的错误警告 - iTime 警告在每个时间段每分钟只触发一次，而不是垃圾日志。

iTime 警告在每个时间段每分钟只触发一次，而不是垃圾日志。 适当清理句柄 - 在退出时和重新调用前调用 ReleaseAllHandles()，以防止内存泄漏（已在 v1.5 中修复）

在退出时和重新调用前调用 ReleaseAllHandles()，以防止内存泄漏（已在 v1.5 中修复） 缓存 tfCount - 避免在热路径中重复调用 ArraySize()（小幅提升性能）

避免在热路径中重复调用 ArraySize()（小幅提升性能） BarsCalculated() 检查 - 在尝试读取数据前等待指标完成计算（防止在图表加载过程中出现错误）

在尝试读取数据前等待指标完成计算（防止在图表加载过程中出现错误） 优雅的数据处理 -- 在数据尚未就绪时显示"... "而不是崩溃

自 2025 年 10 月以来，我一直在 2 个真实账户上运行此工具（目前使用的是 2026 年 2 月初发布的 v1.6），没有出现过崩溃或内存问题。在 XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、US30、NAS100 和 BTCUSD 上进行了广泛测试。

安装

将RSI_MultiTF_Alert_v1.6.mq5 复制到 您的MQL5/Indicators 文件夹 。 在 MetaEditor 中编译（Ctrl+F7）--编译时应无错误、无警告。 重新启动 MT5 或刷新导航器(Ctrl+N) 将指标拖到任何图表上 配置输入： 从默认值开始（RSI 14、OB/OS 70/30）

选择您喜欢的时间框架（我推荐 M15、M30、H1、H4）

启用警报（推送/电子邮件/声音）

保持 Verbose_Logging 关闭，除非正在排除故障

启用 Alert_Retry_Enabled（尤其是 VPS） 如果需要移动推送警报，请确保在 MT5 移动应用程序设置中启用通知（工具 > 选项 > 通知）

完全包含源代码。代码干净整洁，注释清晰，所有常量均已提取，请随意修改。

截图

(建议附上截图 - 750x500 像素，黑白配色，以便打印）：

正常市场期间的仪表板 - 显示面板，上面有多个 TF 的 RSI 值，有些是红色，有些是蓝色，有些是灰色

显示面板，上面有多个 TF 的 RSI 值，有些是红色，有些是蓝色，有些是灰色 收敛警告激活 - 当 3 个以上时间框架达到超买或超卖（这是赚钱的机会） ⭐

当 3 个以上时间框架达到超买或超卖（这是赚钱的机会） ⭐ 手机推送警报 - 显示 "XAUUSD M15 RSI OVERBOUGHT: 72.3 "通知的手机截图

显示 "XAUUSD M15 RSI OVERBOUGHT: 72.3 "通知的手机截图 日志中的警报重试 - 显示重试尝试的 "终端专家 "选项卡（如果启用了 Verbose_Logging）。

要求

MetaTrader 5 （ 3800 版以上，已测试至 4200 版）

3800 版以上，已测试至 4200 版） 任何交易符号 - 外汇、指数、加密货币、金属均可使用

外汇、指数、加密货币、金属均可使用 推送/电子邮件提醒： 在 " 工具 " >"选项">"通知 " 中 配置 通知

在 " " 中 通知 建议： VPS 或稳定的网络连接，以实现可靠的警报发送（重试有帮助，但无法解决完全中断的问题）

版本历史

v1.6 ( 2026.02.11) - 生产就绪： 警报 重试系统、详细日志控制、所有常量提取、强大的错误处理功能

2026.02.11) 重试系统、详细日志控制、所有常量提取、强大的错误处理功能 v1.5 ( 2026.01.25) - 强健的仪表盘定位、OBJPROP_HIDDEN、神奇数字 → 常量、节流警告、处理清理修复

2026.01.25) - 强健的仪表盘定位、OBJPROP_HIDDEN、神奇数字 → 常量、节流警告、处理清理修复 v1.4 ( 2026.01.20) - 缓存 tfCount、改进的数据验证逻辑

2026.01.20) - 缓存 tfCount、改进的数据验证逻辑 v1.3 ( 2025.12.15) - UI比例缩放，函数中无静态变量

2025.12.15) - UI比例缩放，函数中无静态变量 v1.2 ( 2025.11.20) - 添加了对齐指示器，改进了错误处理

2025.11.20) - 添加了对齐指示器，改进了错误处理 v1.1 ( 2025.11.05) - 新增自定义颜色和仪表盘大小

2025.11.05) - 新增自定义颜色和仪表盘大小 v1.0 ( 2025.10.28) - 初次发布

已知限制

老实说，这并不能 做 什么：

不是交易系统 - 这是一款扫描/警报工具。它不会告诉你在哪里进场或出场。您仍然需要一个策略和价格行为确认。

这是一款扫描/警报工具。它不会告诉你在哪里进场或出场。您仍然需要一个策略和价格行为确认。 警报重试有限制 - 重试系统有助于解决临时故障（终端繁忙、短暂的网络故障），但如果您的 VPS 完全离线或 MT5 崩溃，您将无法收到警报。这不是魔法。

重试系统有助于解决临时故障（终端繁忙、短暂的网络故障），但如果您的 VPS 完全离线或 MT5 崩溃，您将无法收到警报。这不是魔法。 在网速很慢的情况下无法使用 - 如果您的连接不稳定，您可能会错过实时更新。指标本身没有问题，但 RSI 需要新鲜的价格数据。

如果您的连接不稳定，您可能会错过实时更新。指标本身没有问题，但 RSI 需要新鲜的价格数据。 无背离检测 - 我曾考虑过添加跨时间框架的 RSI 背离（价格创出新低，但 RSI 没有），但尚未构建。也许是 v1.7。目前，它纯粹基于收敛。

我曾考虑过添加跨时间框架的 RSI 背离（价格创出新低，但 RSI 没有），但尚未构建。也许是 v1.7。目前，它纯粹基于收敛。 警报不重复 -- 每个时间框架的每个条形图一次。如果你错过了警报，没有查看仪表盘，就不会收到垃圾邮件。但也不会提醒你。视觉检查是您的后备。

支持与反馈

GitHub： https://github.com/jimmer89/mql5-portfolio （完整源代码 + 其他项目）

MQL5.com： WhiteChocolate （如果您发现 Bug 或有功能请求，请给我发 DM）

如果该指标对您的交易有帮助，请留言或评分。我总是很想知道其他人是如何使用它的--有些交易者将其用于剥头皮入场，有些用于波段交易确认，还有些只是用于与现有策略的衔接。所有方法都有效。

如果你想在代码中添加自己的功能（背离、趋势过滤器、特定时段警报等），请告诉我。我一直在寻找可以窃取的创意。

专业建议： 如果 你在 VPS 上使用该工具，并想监控多个货币对，只需打开多个图表并将指标附加到每个图表上即可。我同时在 XAUUSD M15、EURUSD H1 和 US30 M30 上运行它。它与重试系统配合得天衣无缝，即使在 VPS 负载情况下也不会错过警报。