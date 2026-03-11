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Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator - MetaTrader 5脚本
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SNR Sentinel - MT5 自适应支撑阻力位引擎
SNR Sentinel 是一款先进的自调整支撑阻力指标，旨在实时跟踪最相关的价格水平。SNR Sentinel 不会用过时的线来干扰图表，而是根据已确认的价格结构和突破行为，持续检测、验证、监控并替换支撑位和阻力位。该指标以严格的左右柱形确认逻辑为基础，能识别统计上有效的波动高点和低点，并将其向前推算，在确认突破后自动转移到下一个有意义的水平。
这使得 SNR Sentinel 成为以下人士的理想工具：
- 价格行动交易者
- 突破和回测策略
- 市场结构和基于 S/R 的决策系统
核心功能
1.自适应最近级别跟踪
- 始终显示与当前价格最接近的有效支撑位和阻力位。
- 当出现更新、更相关的水平时自动更新
2.基于确认的 S/R 检测
- 使用可配置的左/右确认条验证水平，过滤掉微弱或嘈杂的波动。
- 确保只考虑结构上有意义的高点和低点。
智能突破处理
- 只有在蜡烛收盘价超过该水平后，才会认为该水平被突破。
- 破位会被直观地标记出来，并排队等待替换。
- 然后，引擎会扫描历史记录，寻找价格可能作出反应的下一个逻辑水平。
4.动态前瞻
- 活跃水平不断向未来延伸。
- 没有射线对象--每根柱状图更新的投影简洁、可控。
5.简约且图表友好
- 任何时候都只有一个支撑位和一个阻力位。
- 无重绘、无杂乱、无冗余水平。
最佳使用案例
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69219
SilviosEAbest26
SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。Price Action Intraday Trading - Expert for MT5
Price Action Day Trader 是一款功能强大的趋势跟踪型 MQL5 Expert Advisor，专为日内交易而设计。它专注于高概率的价格行为模式，如销棒形态、吞没蜡烛形态和内棒突破形态，同时通过双重移动平均趋势过滤器过滤交易。
蜡烛平仓计时器 - MT5 指标
指标描述 - Candle Close Timer 名称：Candle Close Timer 版本: 1.0 作者：BENTRADE TRADING 链接：https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benaliRSI 价格行动突破指标
结合 RSI 耗尽区和蜡烛图突破形态的高精度趋势反转指标。