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Адаптивная ТПП - индикатор для MetaTrader 5
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- Обзор
Индикатор Adaptive CCI революционизирует традиционный Commodity Channel Index, заменяя фиксированные пороговые значения (100/-100) динамически настраиваемыми верхними и нижними границами, которые адаптируются к текущей волатильности рынка. Вместо использования произвольных уровней, которые плохо работают в различных активах и рыночных условиях, этот индикатор автоматически рассчитывает оптимальные уровни перекупленности и перепроданности на основе фактического поведения цен.
- Ключевые особенности
Динамическая корректировка порога: верхний и нижний пределы автоматически адаптируются к волатильности рынка с помощью экспоненциального скользящего среднего (EMA) обнаруженных пиков и впадинСглаживание на основе волатильности: регулирует реакцию на основе ATR (Average True Range), становясь более чувствительным во время высокой волатильности и более стабильным во время низкой волатильностиБольше никаких ложных сигналов: устраняет сигналы, генерируемые во время боковых рынков, где традиционный CCI давал бы ложные показания перекупленности/перепроданностиКалибровка по конкретному активу: Оптимально работает для любого актива без ручной настройки пороговСовместимость с тестером стратегий: корректно работает как при торговле в реальном времени, так и при историческом бэктестинге
- Как это работает
- Мониторинг пика/прорыва: Отслеживает значения CCI между пересечениями порога
- Адаптация на основе EMA: Использует экспоненциальную скользящую среднюю для сглаживания динамических пороговых значений
- Корректировка волатильности: Автоматически изменяет коэффициент сглаживания EMA в зависимости от текущей волатильности рынка
- Обновление в режиме реального времени: пороговые значения постоянно обновляются по мере поступления новых ценовых данных
- Как использовать
Состояние перекупленности: когда CCI пересекает верхнюю динамическую границу (красная линия)Состояние перепроданности: когда CCI пересекает нижнюю динамическую границу (зеленая линия).Сигналы разворота: ищите развороты цены, когда CCI выходит из зон перекупленности/перепроданности.Подтверждение тренда: Используйте ценовое действие вместе с ценовым движением для более вероятных входов.
- Входы
CCI_Period: Период расчета CCI (по умолчанию: 14) - увеличьте для большего сглаживанияBaseThreshold: базовый порог для определения пиков/впадин (по умолчанию: 100)EMA_Smoothing: коэффициент сглаживания EMA (0.1-0.3, по умолчанию: 0.2) - более высокие значения реагируют быстрееATR_Period: период ATR для измерения волатильности (по умолчанию: 14)VolatilityFactor: коэффициент корректировки волатильности (по умолчанию: 0,5)
- Торговые стратегии
Торговля на разворотах: входить в длинную позицию при развороте цены вверх после пересечения CCI ниже динамической нижней границыСледование тренду: Использовать в качестве подтверждения - заключать сделки по тренду только тогда, когда CCI не находится на территории перекупленности/перепроданностиОбнаружение дивергенции: ищите дивергенции между ценой и CCI с помощью динамических пороговых значений.Анализ на нескольких таймфреймах: Применяйте на старшем таймфрейме для определения направления тренда, на младшем - для входов.
- Советы профессионалов
- Для**активов с высокойволатильностью**(криптовалюты, пары GBP): Увеличьте BaseThreshold до 110-120- Для**низковолатильных активов**(основные пары Форекс): Уменьшите BaseThreshold до 90-100- Комбинируйте с ценовым действием для получения сигналов повышенной вероятности- Лучше всего работает на таймфреймах H1 и выше, но может быть использован на более низких таймфреймах с измененными параметрами- Динамические пороги обеспечивают лучшее качество сигналов, чем фиксированные уровни в различных рыночных режимах
- Почему он лучше традиционного CCI
Традиционная CCI использует фиксированные пороговые значения (100/-100), которые хорошо работают на одних рынках, но плохо - на других. Адаптивная CCI решает это фундаментальное ограничение путем:- автоматической адаптации к уникальному профилю волатильности каждого актива- Уменьшения количества ложных сигналов на боковых рынках- Сохранения чувствительности во время трендовых рынков- Обеспечивает статистически значимые уровни перекупленности/перепроданности.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/62155
Квантовая система - Использует квантовые состояния и вероятности для принятия решений.Extreme highs and lows with tick prices
Отметка экстремальных максимумов и минимумов (OHLC) вместе с экстремальными ценами покупки и продажи
Fractal with CCI Filter - Индикатор, сочетающий традиционные фракталы с фильтром CCI для уменьшения ложных сигналов. Показывает красные стрелки над свечами для бычьих фракталов (sell), когда CCI выше настроенного порога, и зеленые стрелки под свечами для медвежьих фракталов (buy), когда CCI ниже отрицательного порога. Идеально подходит для определения точек разворота с большей надежностью.Hammer Indicator
Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.