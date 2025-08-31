Индикатор Adaptive CCI революционизирует традиционный Commodity Channel Index, заменяя фиксированные пороговые значения (100/-100) динамически настраиваемыми верхними и нижними границами, которые адаптируются к текущей волатильности рынка. Вместо использования произвольных уровней, которые плохо работают в различных активах и рыночных условиях, этот индикатор автоматически рассчитывает оптимальные уровни перекупленности и перепроданности на основе фактического поведения цен.

Динамическая корректировка порога: верхний и нижний пределы автоматически адаптируются к волатильности рынка с помощью экспоненциального скользящего среднего (EMA) обнаруженных пиков и впадин

Сглаживание на основе волатильности: регулирует реакцию на основе ATR (Average True Range), становясь более чувствительным во время высокой волатильности и более стабильным во время низкой волатильности

Больше никаких ложных сигналов: устраняет сигналы, генерируемые во время боковых рынков, где традиционный CCI давал бы ложные показания перекупленности/перепроданности

Калибровка по конкретному активу: Оптимально работает для любого актива без ручной настройки порогов

Совместимость с тестером стратегий: корректно работает как при торговле в реальном времени, так и при историческом бэктестинге