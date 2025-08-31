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Индикаторы

Адаптивная ТПП - индикатор для MetaTrader 5

Josemir Da Silva Dias
Josemir Da Silva Dias

Josemir Da Silva Dias

Programador, pai, agnóstico e com fortes tendências de virar a direita.
Um cara curioso o tempo todo e na eterna dúvida sobre quase tudo.
2 кода
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Adaptive CCI - Динамический индекс товарного канала


  • Обзор
Индикатор Adaptive CCI революционизирует традиционный Commodity Channel Index, заменяя фиксированные пороговые значения (100/-100) динамически настраиваемыми верхними и нижними границами, которые адаптируются к текущей волатильности рынка. Вместо использования произвольных уровней, которые плохо работают в различных активах и рыночных условиях, этот индикатор автоматически рассчитывает оптимальные уровни перекупленности и перепроданности на основе фактического поведения цен.
  • Ключевые особенности
Динамическая корректировка порога: верхний и нижний пределы автоматически адаптируются к волатильности рынка с помощью экспоненциального скользящего среднего (EMA) обнаруженных пиков и впадин
Сглаживание на основе волатильности: регулирует реакцию на основе ATR (Average True Range), становясь более чувствительным во время высокой волатильности и более стабильным во время низкой волатильности
Больше никаких ложных сигналов: устраняет сигналы, генерируемые во время боковых рынков, где традиционный CCI давал бы ложные показания перекупленности/перепроданности
Калибровка по конкретному активу: Оптимально работает для любого актива без ручной настройки порогов
Совместимость с тестером стратегий: корректно работает как при торговле в реальном времени, так и при историческом бэктестинге
  • Как это работает
    1. Мониторинг пика/прорыва: Отслеживает значения CCI между пересечениями порога
    2. Адаптация на основе EMA: Использует экспоненциальную скользящую среднюю для сглаживания динамических пороговых значений
    3. Корректировка волатильности: Автоматически изменяет коэффициент сглаживания EMA в зависимости от текущей волатильности рынка
    4. Обновление в режиме реального времени: пороговые значения постоянно обновляются по мере поступления новых ценовых данных
  • Как использовать
Состояние перекупленности: когда CCI пересекает верхнюю динамическую границу (красная линия)
Состояние перепроданности: когда CCI пересекает нижнюю динамическую границу (зеленая линия).
Сигналы разворота: ищите развороты цены, когда CCI выходит из зон перекупленности/перепроданности.
Подтверждение тренда: Используйте ценовое действие вместе с ценовым движением для более вероятных входов.
  • Входы
CCI_Period: Период расчета CCI (по умолчанию: 14) - увеличьте для большего сглаживания
BaseThreshold: базовый порог для определения пиков/впадин (по умолчанию: 100)
EMA_Smoothing: коэффициент сглаживания EMA (0.1-0.3, по умолчанию: 0.2) - более высокие значения реагируют быстрее
ATR_Period: период ATR для измерения волатильности (по умолчанию: 14)
VolatilityFactor: коэффициент корректировки волатильности (по умолчанию: 0,5)
  • Торговые стратегии
Торговля на разворотах: входить в длинную позицию при развороте цены вверх после пересечения CCI ниже динамической нижней границы
Следование тренду: Использовать в качестве подтверждения - заключать сделки по тренду только тогда, когда CCI не находится на территории перекупленности/перепроданности
Обнаружение дивергенции: ищите дивергенции между ценой и CCI с помощью динамических пороговых значений.
Анализ на нескольких таймфреймах: Применяйте на старшем таймфрейме для определения направления тренда, на младшем - для входов.
  • Советы профессионалов
- Для**активов с высокойволатильностью**(криптовалюты, пары GBP): Увеличьте BaseThreshold до 110-120
- Для**низковолатильных активов**(основные пары Форекс): Уменьшите BaseThreshold до 90-100
- Комбинируйте с ценовым действием для получения сигналов повышенной вероятности
- Лучше всего работает на таймфреймах H1 и выше, но может быть использован на более низких таймфреймах с измененными параметрами
- Динамические пороги обеспечивают лучшее качество сигналов, чем фиксированные уровни в различных рыночных режимах
  • Почему он лучше традиционного CCI
Традиционная CCI использует фиксированные пороговые значения (100/-100), которые хорошо работают на одних рынках, но плохо - на других. Адаптивная CCI решает это фундаментальное ограничение путем:
- автоматической адаптации к уникальному профилю волатильности каждого актива
- Уменьшения количества ложных сигналов на боковых рынках
- Сохранения чувствительности во время трендовых рынков
- Обеспечивает статистически значимые уровни перекупленности/перепроданности.

Этот индикатор является результатом обширных исследований и тестирования с целью создания более интеллектуальной версии классического CCI, которая действительно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, а не заставляет рынки соответствовать произвольным пороговым значениям.

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/62155

Quantum Gold Silver Trader Quantum Gold Silver Trader

Квантовая система - Использует квантовые состояния и вероятности для принятия решений.

Extreme highs and lows with tick prices Extreme highs and lows with tick prices

Отметка экстремальных максимумов и минимумов (OHLC) вместе с экстремальными ценами покупки и продажи

Fractal CCI FIlter Fractal CCI FIlter

Fractal with CCI Filter - Индикатор, сочетающий традиционные фракталы с фильтром CCI для уменьшения ложных сигналов. Показывает красные стрелки над свечами для бычьих фракталов (sell), когда CCI выше настроенного порога, и зеленые стрелки под свечами для медвежьих фракталов (buy), когда CCI ниже отрицательного порога. Идеально подходит для определения точек разворота с большей надежностью.

Hammer Indicator Hammer Indicator

Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.