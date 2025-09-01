Adaptive CCI - Commodity Channel Index с динамически настраиваемыми верхней и нижней границами в зависимости от волатильности рынка. Отказ от фиксированных пороговых значений (например, 100/-100) за счет использования EMA-сглаженных пиков и впадин, что обеспечивает более надежные сигналы перекупленности/перепроданности, адаптированные к текущей волатильности каждого актива. Идеально подходит для определения высоковероятных точек разворота с адаптивными уровнями подтверждения.

Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.

Simple_Grid - это простейший советник "сеточник".