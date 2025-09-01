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Индикаторы

Fractal CCI FIlter - индикатор для MetaTrader 5

Josemir Da Silva Dias
Josemir Da Silva Dias

Josemir Da Silva Dias

Programador, pai, agnóstico e com fortes tendências de virar a direita.
Um cara curioso o tempo todo e na eterna dúvida sobre quase tudo.
2 кода
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Фрактал с фильтром CCI


  • Описание
Этот индикатор расширяет возможности классического фрактального индикатора, добавляя интеллектуальный фильтр на основе индекса товарного канала (CCI). В то время как стандартный индикатор фракталов генерирует множество ложных сигналов, особенно на боковых рынках, эта версия отображает сигналы только тогда, когда CCI подтверждает силу движения, что значительно повышает процент успешных сигналов.
  • Основные характеристики
    • Интеллектуальный фильтр CCI: Фрактальные сигналы отображаются только тогда, когда CCI достигает экстремальных уровней, подтверждая силу движения.
    • Точность определения времени: используется значение CCI именно на сигнальной свече, а не на свече подтверждения
    • Гибкая настройка: период CCI и порог фильтрации полностью настраиваются
    • Наглядная визуализация: красные стрелки над свечами для сигналов на продажу, зеленые стрелки под свечами для сигналов на покупку
    • Работает на всех таймфреймах: Адаптирован для корректной работы как в реальном режиме, так и в тестере стратегий
  • Как использовать
  1. Сигналы на продажу: Когда красная стрелка появляется над свечой, это означает подтверждение бычьего фрактала с CCI выше порога.
  2. Сигналы на покупку: Когда зеленая стрелка появляется под свечой, это указывает на подтвержденный медвежий фрактал с CCI ниже отрицательного порога.
  3. Подтверждение: Для большей надежности дождитесь закрытия подтверждающей свечи, прежде чем входить в сделку.
  • Входные данные
- CCI_Period: период CCI (по умолчанию: 7) - настраивается в соответствии с вашей стратегией
- CCI_Threshold: порог CCI для фильтрации фракталов (по умолчанию: 110) - увеличьте для более редких и надежных сигналов.

  • Советы по использованию
- Для разворотных операций: используйте CCI_Threshold = 100-110
- Для торговли по тренду: сочетайте с долгосрочной скользящей средней
- На очень волатильных рынках: увеличьте CCI_Threshold, чтобы уменьшить количество ложных сигналов
- На боковых рынках: уменьшите CCI_Period для большей чувствительности.
  • Наблюдения
- Индикатор не перерисовывается - сигналы подтверждаются после закрытия нужных свечей
- Сигналы строятся именно на той свече, где возникает фрактал, при этом CCI проверяется на той же свече
- Основан на правильной математической логике обнаружения фракталов (5 свечей для подтверждения)

Этот индикатор - результат совместной работы Joy и Qwen, усиливающий традиционный фрактальный подход с помощью статистически значимого фильтра CCI.


Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/62145

Адаптивная ТПП Адаптивная ТПП

Adaptive CCI - Commodity Channel Index с динамически настраиваемыми верхней и нижней границами в зависимости от волатильности рынка. Отказ от фиксированных пороговых значений (например, 100/-100) за счет использования EMA-сглаженных пиков и впадин, что обеспечивает более надежные сигналы перекупленности/перепроданности, адаптированные к текущей волатильности каждого актива. Идеально подходит для определения высоковероятных точек разворота с адаптивными уровнями подтверждения.

Quantum Gold Silver Trader Quantum Gold Silver Trader

Квантовая система - Использует квантовые состояния и вероятности для принятия решений.

Hammer Indicator Hammer Indicator

Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.

Simple_Grid Simple_Grid

Simple_Grid - это простейший советник "сеточник".